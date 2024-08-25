Гельмут Марко: «Ред Булл» сильно страдал от износа шин и не мог держать темп»

Марко рассказал о главной причине поражения Ферстаппена на домашней трассе.

Советник « » поделился мыслями после второго места на Гран-при Нидерландов.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» отстал от пилота « » почти на 23 секунды.

«Мы вообще не могли держать темп. Мы сильно страдали от износа шин.

1.13,8 [Норриса] на последнем круге без DRS говорит о многом.

Нужно много над чем поработать и поразмышлять. Большой проблемой стал износ шин», – подчеркнул Марко в эфире немецкого Sky.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?