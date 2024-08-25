Гельмут Марко: «Ред Булл» сильно страдал от износа шин и не мог держать темп»
Марко рассказал о главной причине поражения Ферстаппена на домашней трассе.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями после второго места Макса Ферстаппена на Гран-при Нидерландов.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» отстал от пилота «Макларена» Ландо Норриса почти на 23 секунды.
«Мы вообще не могли держать темп. Мы сильно страдали от износа шин.
1.13,8 [Норриса] на последнем круге без DRS говорит о многом.
Нужно много над чем поработать и поразмышлять. Большой проблемой стал износ шин», – подчеркнул Марко в эфире немецкого Sky.
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