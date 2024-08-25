Гельмут Марко: «Ред Булл» сильно страдал от износа шин и не мог держать темп»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Марко рассказал о главной причине поражения Ферстаппена на домашней трассе.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями после второго места Макса Ферстаппена на Гран-при Нидерландов.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» отстал от пилота «Макларена» Ландо Норриса почти на 23 секунды.

«Мы вообще не могли держать темп. Мы сильно страдали от износа шин.

1.13,8 [Норриса] на последнем круге без DRS говорит о многом.

Нужно много над чем поработать и поразмышлять. Большой проблемой стал износ шин», – подчеркнул Марко в эфире немецкого Sky.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий