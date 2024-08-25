Шарль Леклер: «Никогда не думал, что буду стоять на подиуме после настолько тяжелого уик-энда»

Леклера поразили итоги гонки в Зандворте .

Пилот « » поделился эмоциями после финиша на третьем месте на Гран-при Нидерландов.

«Очень удивлен! Я нечасто радуюсь третьему месту, но сегодня мы можем быть полностью довольны своей работой в такой тяжелый уик-энд.

Начиная с пятницы и заканчивая гонкой, мы сталкивались с проблемами. В гонке мы смогли извлечь больше темпа, исполнить идеальную стратегию. Мы провели андеркат против двух наших соперников, а затем смогли удержать их позади. Очень сильная гонка в исполнении команды.

Никогда не думал, что буду стоять на подиуме после настолько тяжелого уик-энда», – сказал Леклер.

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й