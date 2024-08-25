Шарль Леклер: «Никогда не думал, что буду стоять на подиуме после настолько тяжелого уик-энда»
Леклера поразили итоги гонки в Зандворте .
Пилот «Феррари» поделился эмоциями после финиша на третьем месте на Гран-при Нидерландов.
«Очень удивлен! Я нечасто радуюсь третьему месту, но сегодня мы можем быть полностью довольны своей работой в такой тяжелый уик-энд.
Начиная с пятницы и заканчивая гонкой, мы сталкивались с проблемами. В гонке мы смогли извлечь больше темпа, исполнить идеальную стратегию. Мы провели андеркат против двух наших соперников, а затем смогли удержать их позади. Очень сильная гонка в исполнении команды.
Никогда не думал, что буду стоять на подиуме после настолько тяжелого уик-энда», – сказал Леклер.
Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
Ну что, нервные фанаты, какие сегодня соображения по составу на 2025? Опять сейчас время для "Феррари - молодцы, все правильно сделали", да? :)