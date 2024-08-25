Шарль Леклер: «Никогда не думал, что буду стоять на подиуме после настолько тяжелого уик-энда»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Нидерландов Авто

Леклера поразили итоги гонки в Зандворте .

Пилот «Феррари» поделился эмоциями после финиша на третьем месте на Гран-при Нидерландов.

«Очень удивлен! Я нечасто радуюсь третьему месту, но сегодня мы можем быть полностью довольны своей работой в такой тяжелый уик-энд.  

Начиная с пятницы и заканчивая гонкой, мы сталкивались с проблемами. В гонке мы смогли извлечь больше темпа, исполнить идеальную стратегию. Мы провели андеркат против двух наших соперников, а затем смогли удержать их позади. Очень сильная гонка в исполнении команды.

Никогда не думал, что буду стоять на подиуме после настолько тяжелого уик-энда», – сказал Леклер.  

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

12 комментариев
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Топовая гонка, отвозил космовоз на хвосте
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Блестящая работа с шинами, Шарль!
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Как же сейчас не хватает ему по-настоящему быстрого болида...
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Ну отработали идеально уикенд, красавцы! Удивили так удивили :)
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Красивая гонка от Шарля, бесспорно. Признаю. Хоть и болею за Мак и ждал, что Пиастри обгонит.)
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Сегодня красавчик и команда молодцом!
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даа, фуры удивили) в нормальном смысле, а не в обычном для них)
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Молодец)
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Красавчик
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Шарль уже не первый раз демонстрирует, что с шинами он работает классно.
Ну что, нервные фанаты, какие сегодня соображения по составу на 2025? Опять сейчас время для "Феррари - молодцы, все правильно сделали", да? :)
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После квалы я хотел бросить смотреть формулу, так как уже невыносимо страдать вместе с Феррари. Но посмотрел. И это было восхитительно. И Шарль, и Карлос❤️
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Ответ Paninaro
Красивая гонка от Шарля, бесспорно. Признаю. Хоть и болею за Мак и ждал, что Пиастри обгонит.)
Панинара болеет за Мак, ага, как же😹
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