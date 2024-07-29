«Уильямс» и Карлос Сайнс объявили о подписании многолетнего контракта

Сайнс и «Уильямс» объявили о переходе испанца.

Пилот « » принял окончательное решение и присоединится к «Уильямсу». Соглашение Карлоса Сайнса с британской командой рассчитано на несколько лет.

В « » Сайнс станет напарником Алекса Албона. Ранее босс «Уильямса» Джеймс Воулз заявлял о стремлении подписать Сайнса, но при этом настаивал на том, что команду интересует стабильность и как следствие стремление гонщика к долгосрочному сотрудничеству.

Карлос Сайнс принял решение перейти в «Уильямс» (F1-Insider)