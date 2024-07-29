«Уильямс» и Карлос Сайнс объявили о подписании многолетнего контракта

Теги переходы Феррари Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Джеймс Воулз Авто

Сайнс и «Уильямс» объявили о переходе испанца.

Пилот «Феррари» принял окончательное решение и присоединится к «Уильямсу». Соглашение Карлоса Сайнса с британской командой рассчитано на несколько лет.

В «Уильямсе» Сайнс станет напарником Алекса Албона. Ранее босс «Уильямса» Джеймс Воулз заявлял о стремлении подписать Сайнса, но при этом настаивал на том, что команду интересует стабильность и как следствие стремление гонщика к долгосрочному сотрудничеству.

Карлос Сайнс принял решение перейти в «Уильямс» (F1-Insider)

42 комментария
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Ответ Fedor1012
И теперь Чеко в Ауди что-ли?)
Чеко в Гвадалахару есть тако, давить гуаву и пить получившийся продукт.
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это может быть конец карьеры, если албон его уделает :)
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Ответ Mittermeyer
Хэмилтон за это ответит. Погубил карьеру такого перспективного испанского гонщика. Можно сказать, Карлос Сайнс это реинкарнация Алонсо, который умер в Феррари.
Да че мелочиться, Хэмильтон вообще ответственный за все беды на земле.
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Не знаю, на решетке останется, денег заработает, это уже хорошо. Больше плюсов не видно, но и выбора у него не было толком
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Ну есть надежды на восход Уильямса. У Карлоса хорошие спонсоры, смогут влить немного. Инженеры там нормальные и г и палок собирают более менее нормальные болиды.
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Ответ agiptm21
это может быть конец карьеры, если албон его уделает :)
Это вряд ли
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Зачем многолетний контракт? Может, Карлос знает больше, чем мы, но пока что выглядит странно
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Ответ Летучий финн
Зачем многолетний контракт? Может, Карлос знает больше, чем мы, но пока что выглядит странно
В Ф1 длительность контракта вообще фикция. Чеко на днях отлетит с ещё одного многолетнего. У гонщика прав меньше наверно, но тоже всë решаемо.
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Ответ Летучий финн
Зачем многолетний контракт? Может, Карлос знает больше, чем мы, но пока что выглядит странно
Судя по новостям и интервью самого Карлоса, он сам многолетний контракт в приоритет ставил
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2 сильных пилота из системы Ред Булл в Уильямс. В самой же Ред Булл дикая чехарда из-за которой напарником Макса будет старик Рик
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До конца надеялся что это утка. При всем не однозначном отношении к нему Сайнс пилот не уровня Вилок. Или точнее Вилки не уровень Сайнса. Внезапный переход Льюиса спутал все карты конечно
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Ответ Игорь Горшков
Да че мелочиться, Хэмильтон вообще ответственный за все беды на земле.
100%. Уверен, что церемония открытия олимпийских игр - это тоже дело рук Хэмилтона. Явно он писал сценарий некоторых эпизодов.
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Да уж, обидно за Карлосончика даже. Его бы к Максу в пару, но в Рикьярдо похоже какой-то компромат на Хорнера.
А так – будет вялого гонять за попадания в Q2
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Ответ Дмитрий Воронцов
Комментарий удален модератором
Может он и в подъездах уже ссыт вместо Обамы?!
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Самое странное подписание за последние много-много лет - своего рода гоночный дауншифтинг. И ведь далеко не факт, что в Мерсах и РБ появятся топ места через год, если только Макс не уйдет от австрийцев к немцам, тогда, да - дорога в РБ открывается сразу. А вот Ауди и Рено нужно капитально призадуматься почему записной аутсайдер предпочтительнее чем их заводские команды.
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Ответ Летучий финн
Албона тяжело оценить, в напарниках только Латифи да Сарджент, в случае Сайнса можно точно сказать, что пилот топовый, так что кто ещё кого уделает
А как же Ферстаппен и Квят?
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Ответ Анатолий Зубков
А как же Ферстаппен и Квят?
Ну так Албон им и проиграл
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Ответ agiptm21
это может быть конец карьеры, если албон его уделает :)
Как раз в Ауди был бы конец карьеры, если бы его там пенсионер Нико уделал. А Албон сейчас высоко котируется, тем более уже давно в команде.
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Ответ agiptm21
это может быть конец карьеры, если албон его уделает :)
Вот как раз можно будет понять уровень албона реальный.
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Ответ Evergreen
Да уж, обидно за Карлосончика даже. Его бы к Максу в пару, но в Рикьярдо похоже какой-то компромат на Хорнера. А так – будет вялого гонять за попадания в Q2
я думаю все гораздо проще
Во-первых, у Карлоса и самого закулисный папашка есть, и он попапашистее алкаша, промышляющего рукоприкладством
Во-вторых, он сильный пилот, а быки такого не допустят, чтобы "боритесь, только аккуратно"
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Ответ Fedor1012
И теперь Чеко в Ауди что-ли?)
В альпин может пойти. Им бабки нужны, Де Мео тот ещё скряга
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Ответ Михаил Пивненко
Чеко в Гвадалахару есть тако, давить гуаву и пить получившийся продукт.
Это огонь 🤣🔥🔥
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Ответ agiptm21
это может быть конец карьеры, если албон его уделает :)
Албона тяжело оценить, в напарниках только Латифи да Сарджент, в случае Сайнса можно точно сказать, что пилот топовый, так что кто ещё кого уделает
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Ответ индийский огурчик
непонятно почему не Ауди. Большинство выбрало бы именно их
Смотря на нынешнюю форму Заубера, это очень сомнительно.
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Ответ <Inter>
2 сильных пилота из системы Ред Булл в Уильямс. В самой же Ред Булл дикая чехарда из-за которой напарником Макса будет старик Рик
На одного сильного пилота мы в Ред Булл уже посмотрели, после чего взяли собственно Переса. Который уже продержался дольше, чем все кто были в этом кокпите после старика Рика
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Ответ swerh
Странно это прямо сейчас выглядит. А с новым регламентом всяко может быть. Мерсовские движки у них есть, они перспективны. Так что че бы и нет. По любому, планы у Вил повеселее чем у Альпин и Ауди.
Возможно. Состав пилотов хороший, сотрудники тоже неплохи, остался денежный вопрос
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Ответ Alex Tarakanoff
В Ф1 длительность контракта вообще фикция. Чеко на днях отлетит с ещё одного многолетнего. У гонщика прав меньше наверно, но тоже всë решаемо.
Скорее всего, предусмотрены деньги за расторжение, причём немалые
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Ответ Летучий финн
Зачем многолетний контракт? Может, Карлос знает больше, чем мы, но пока что выглядит странно
Так писали, что у него будет возможность уйти в топовую команду
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Ответ Летучий финн
Зачем многолетний контракт? Может, Карлос знает больше, чем мы, но пока что выглядит странно
Странно это прямо сейчас выглядит. А с новым регламентом всяко может быть. Мерсовские движки у них есть, они перспективны. Так что че бы и нет. По любому, планы у Вил повеселее чем у Альпин и Ауди.
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Ответ Летучий финн
Зачем многолетний контракт? Может, Карлос знает больше, чем мы, но пока что выглядит странно
По слухам там есть опция что он может разорвать его если топ команда пригласит
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