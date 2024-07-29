«Уильямс» и Карлос Сайнс объявили о подписании многолетнего контракта
Сайнс и «Уильямс» объявили о переходе испанца.
Пилот «Феррари» принял окончательное решение и присоединится к «Уильямсу». Соглашение Карлоса Сайнса с британской командой рассчитано на несколько лет.
В «Уильямсе» Сайнс станет напарником Алекса Албона. Ранее босс «Уильямса» Джеймс Воулз заявлял о стремлении подписать Сайнса, но при этом настаивал на том, что команду интересует стабильность и как следствие стремление гонщика к долгосрочному сотрудничеству.
Карлос Сайнс принял решение перейти в «Уильямс» (F1-Insider)
А так – будет вялого гонять за попадания в Q2
Во-первых, у Карлоса и самого закулисный папашка есть, и он попапашистее алкаша, промышляющего рукоприкладством
Во-вторых, он сильный пилот, а быки такого не допустят, чтобы "боритесь, только аккуратно"