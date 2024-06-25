Гран-при Австрии-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь 11-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Австрии.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Шпильберге покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

28-30 июня 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 13:30 🌤️

Квалификация к спринту: 17:30 🌤️

Суббота

Спринт: 13:00 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 9:55

Практика «Ф-2»: 11:05

Квалификация «Ф-3»: 15:00

Квалификация «Ф-2»: 15:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 10:30

1-я гонка «Ф-2»: 14:30

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:30

2-я гонка «Ф-2»: 11:00

время московское

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