Гран-при Австрии-2024. Расписание трансляций
Спортс представляет календарь 11-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Австрии.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Шпильберге покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Ред Булл Ринг, Шпильберг
28-30 июня 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 13:30 🌤️
Квалификация к спринту: 17:30 🌤️
Суббота
Спринт: 13:00 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌤️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 9:55
Практика «Ф-2»: 11:05
Квалификация «Ф-3»: 15:00
Квалификация «Ф-2»: 15:55
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 10:30
1-я гонка «Ф-2»: 14:30
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:30
2-я гонка «Ф-2»: 11:00
2-я гонка «Ф-2»: 11:00
время московское
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