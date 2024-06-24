22 июня на автодроме Moscow Raceway состоялся второй этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Москвы

На этап было заявлено 23 экипажа, но техника и особенно логистика запчастей не позволили четырем экипажам выйти на старт. Еще два заявленных на гонку экипажа вынуждены были досрочно «сложить оружие» из-за возникших проблем в ходе непосредственно квалификации, а именно экипаж №63 команда SPORA GT на Lamborghini Huracan и экипаж №19 RCS на Audi R8 LMS GT4.

В итоге, на старт четырехчасового марафона вышло 16 автомобилей.

Главным фаворитом перед стартом считалась команда Black Thorn, одержавшая уверенную победу на первом этапе в мае и подтвердившая скорость своего нового прототипа Norma M20 по ходу квалификации Гран При Москвы – экипаж Георгия Ефросинина и Игоря Мухина показал лучшее время круга и обеспечил себе поул-позицию.

Со старта Ефросинин начал уверенно наращивать преимущество перед преследователями. Но уже через 15 минут после начала гонки прототип Black Thorn неожиданно остановился на обочине! Машину на буксире довезли до боксов, где команда через некоторое время вынуждена была зафиксировать сход – проблемы с электрикой оказались нерешаемыми в «полевых» условиях.



После этой драмы с главными фаворитами первое место перешло к экипажу команды Yadro Motorsport, где на сей раз пару Максиму Кизилову составил именитый пилот Роман Русинов, впервые в своей карьере выступавший за рулём Mercedes-AMG GT3. Этот дуэт провел уверенную и надежную гонку, все три обязательных по правилам пит-стопа прошли без заминок, с техникой не возникло никаких проблем – и в результате Русинов и Кизилов не только выиграли Гран При Москвы в классе GT Pro, но и одержали безоговорочную победу в абсолютном зачете.

Этот успех позволил Маскиму. Кизилову, который, к слову, провел за рулем в общей сложности около двух с половиной часов, стать претендентом на титул чемпиона Москвы по длинным гонкам 2024 по сумме двух первых этапов REC.

Однако, этот результат еще предстоит зафиксировать Федерации автоспорта Москвы.



В классе GT сложилась схожая ситуация. В дебюте марафона лидерство захватил экипаж команды RSCar Motorsport на Mercedes-AMG GT4. Но после первого пит-стопа машина отказалась заводиться – потребовался длительный (более часа) ремонт, после которого Владимир Драгунов, Ренат Ибрагимов и Владимир Гуревич лишились шансов не только на победу в классе, но и на подиум.



А отпраздновали успех в GT Виталий Ларионов и Иван Щербаков на Porsche Cayman GT4 RS коллектива Sportcar Racing Team. Им удалось провести всю гонку без серьезных проблем, демонстрируя стабильный хороший темп, что позволило оставить позади два экипажа на Toyota Supra GT4 – Team Garis и Spora GT.

В GT Pro Touring драматичная развязка произошла на последнем часу марафона, когда у уверенно лидировавшей Audi RS3 LMS команды Kamenskiy Racing заклинило на трассе переднее правое колесо. Дмитрию Гомелькову и Всеволоду Прахову после ремонта удалось вернуться на трассу – но уже позади экипажа Ильи Ларионова и Владислава Перфильева на Seat Leon TCR коллектива Real Performance, который и одержал победу в этом зачете.



Трио пилотов команды ObAgRa – Дмитрий Образцов, Владислав Агнивин и Рустам Рамазонов – провели за рулем BMW M3 еще одну практически идеальную гонку и одержали вторую подряд в нынешнем сезоне уверенную победу в классе GT Light.

В вернувшемся в обойму REC классе CN выступал единственный Shortcut, поэтому без конкуренции победу отпраздновал экипаж команды Ratata Racing в составе Ефима Гантмахера, Александра Галахова и Романа Лебедева. Несмотря на возникшие по ходу гонки проблемы с тормозами, им удалось преодолеть всю дистанцию марафона. Класс в REC считается состоявшимся, если в серии участвуют не менее трех экипажей. Можно сказать, что участие во втором этапе дало Ratata Racing преимущество перед еще двумя (пока) экипажами команды Lap Time, уже заявленными на III этапе REC на Игора Драйв 27 июля.

Отдельно стоит отметить возвращение в REC двух машин, которые традиционно приковывают внимание зрителей – Marussia GT команды IYEngineering&Mospolytech и Chevrolet Corvette коллектива Thug Ranch. Оба экипажа столкнулись с техническими трудностями, но публику своим участие в гонке несомненно порадовали, пройдя более половины гонки и украсив Гран При Москвы. Возвращение Corvette на трассу после поломки зрители даже приветствовали аплодисментами.

На Marussia GT не выдержал шарнир привода заднего правого. колеса. В автомобиле используются ступица и шарнир от гоночной Ferrari 430. Пробег на настоящий момент составляет превышает 3600 км и приближается к лимиту по замене компонентов. Для большинства узлов спортивного автомобиля в гонках составляет 4000-6000 км для плановой замены.

На Chevrolet Corvette прогорела гофра глушителя, и вырывающийся огонь задел проводку автомобиля, он остановился на трассе и. задымился.

Третий из пяти этапов REC состоится 27 июля на автодроме Игора Драйв под Санкт-Петербургом – второй год подряд соревнования Российской серии гонок на выносливость в Ленинградской области пройдут в рамках большого фестиваля скорости и музыки Garage Fest. А на Moscow Raceway REC вернется осенью, чтобы провести два заключительных этапа сезона-2024.

Результаты второго этапа REC 2024 – Гран При Москвы:



Абсолютный зачет

№33 YADRO MOTORSPORT (Роман Русинов, Максим Кизилов)

Кубок Москвы

№ 33 YADRO MOTORSPORT (Роман Русинов, Максим Кизилов)

№ 5 Sportcar Racing Team (Виталий Ларионов, Иван Щербаков)

№ 34 Team Garris (Станислав Аксенов, Эдуард Исламов)

Класс GT PRO

№ 33 YADRO MOTORSPORT (Роман Русинов, Максим Кизилов)

№ 24 Real Performance (Илья Ларионов, Владислав Перфильев)

№ 55 Kamenskiy Racing (Дмитрий Гомельков, Всеволод Прахов, Иван Станчин)

Зачет GT PRO Touring

№ 24 Real Performance (Илья Ларионов, Владислав Перфильев)

№ 55 Kamenskiy Racing (Дмитрий Гомельков, Всеволод Прахов, Иван Станчин)

Класс GT

№ 5 Sportcar Racing Team (Виталий Ларионов, Иван Щербаков)

№ 34 Team Garris (Станислав Аксенов, Эдуард Исламов)

№ 51 Spora GT (Эрнест Таронишвили, Елена Аладьева, Антон Девякович, Дмитрий Гвазава)

Класс GT Light

№ 36 OPAGRA Racing (Дмитрий Образцов, Владислав Агнивин, Рустам Рамазонов)

№ 12 Classic Car Racing (Евгений Фреер, Алексей Кутяев, Александр Титов, Константин Квашнин)

№ 93 ARENA RACING TEAM (Андрей Бимоканов, Артем Сидорец)

Класс CN

№ 46 RATATA Racing (Ефим Гантмахер, Александр Галахов, Роман Лебедев)