Гасли опередил Норриса в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Испании, Хэмилтон – Леклера (The Race)

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Ферстаппен – лучший в Барселоне по версии The Race.

Издание The Race распределило пилотов «Формулы-1» от сильнейшего к слабейшему по итогам Гран-при Испании с учетом выступлений на протяжении всего уик-энда.

Эксперт Эдд Стро признал лучшим победителя гонки Макса Ферстаппена. Компанию пилоту «Ред Булл» в топ-3 составили его экс-напарник Пьер Гасли, финишировавший девятым за рулем «Альпин», и гонщик дня по версии болельщиков Ландо Норрис из «Макларена».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вернувшийся на подиум, стал четвертым в рейтинге и опередил будущего партнера по «Феррари» Шарля Леклера.

Неудачно уик-энд сложился для пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (11-я позиция в списке), гонщика «Макларена» Оскара Пиастри (13-я) и лидера «РБ» Юки Цуноды (17-я), который проиграл напарнику Даниэлю Риккардо (12-я). Непривычно низко расположился и Алекс Албон из «Уильямса» – лишь на 18-й строчке, представитель «Ред Булл» Серхио Перес занял классическое 14-е место.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Испании (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Пьер Гасли («Альпин»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Валттери Боттас («Заубер»)
7. Джордж Расселл («Мерседес»)
8. Карлос Сайнс («Феррари»)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
10. Эстебан Окон («Альпин»)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Даниэль Риккардо («РБ»)
13. Оскар Пиастри («Макларен»)
14. Серхио Перес («Ред Булл»)
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Юки Цунода («РБ»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

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6 комментариев
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Перес, на мой взгляд, ещё ниже должен быть. Те, кто ниже него в рейтинге, на своих вёдрах себя особо и проявить то не могли. У Переса же болид позволяет бороться сильно за большее, чем 8 место. Даже с учётом штрафа.
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+10
Макс объективно лучший
+11
-6
+5
Ответ Bzz Pvz
Хамильтон гонку жизни выдал, аж на 4 место поставили , и то, когда команда специально подставила Рассела 😬😬🤣🤣
"Специально подставила"? Это наверное вам лично в телеге Тото Вольф написал! )))
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Перес слишком высоко

Посредственная квалификация. В гонке под конец гонки лишь опередил Альпин. Хотя уровень машины редбулл явно лучше

Тот же Чжоу провел более сильную гонку. А от машин пилотов, которые ещё ниже, высоких мест и не ожидаешь
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