Гасли опередил Норриса в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Испании, Хэмилтон – Леклера (The Race)
Ферстаппен – лучший в Барселоне по версии The Race.
Издание The Race распределило пилотов «Формулы-1» от сильнейшего к слабейшему по итогам Гран-при Испании с учетом выступлений на протяжении всего уик-энда.
Эксперт Эдд Стро признал лучшим победителя гонки Макса Ферстаппена. Компанию пилоту «Ред Булл» в топ-3 составили его экс-напарник Пьер Гасли, финишировавший девятым за рулем «Альпин», и гонщик дня по версии болельщиков Ландо Норрис из «Макларена».
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вернувшийся на подиум, стал четвертым в рейтинге и опередил будущего партнера по «Феррари» Шарля Леклера.
Неудачно уик-энд сложился для пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (11-я позиция в списке), гонщика «Макларена» Оскара Пиастри (13-я) и лидера «РБ» Юки Цуноды (17-я), который проиграл напарнику Даниэлю Риккардо (12-я). Непривычно низко расположился и Алекс Албон из «Уильямса» – лишь на 18-й строчке, представитель «Ред Булл» Серхио Перес занял классическое 14-е место.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Испании (The Race)
Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон
Посредственная квалификация. В гонке под конец гонки лишь опередил Альпин. Хотя уровень машины редбулл явно лучше
Тот же Чжоу провел более сильную гонку. А от машин пилотов, которые ещё ниже, высоких мест и не ожидаешь