Карлос Сайнс: «В данный момент я не вижу у болида «Макларена» слабых мест»

Теги Гран-при Испании Феррари Макларен Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс считает болид «Макларена» наиболее универсальным в «Ф-1».

Пилот «Феррари» отметил, что «Макларену» удалось добиться прогресса в работе с машиной и устранить откровенно слабые стороны. Что делает их болид наиболее универсальным и подходящим для трасс всех типов.

«Я считаю, что самая стабильная машина сейчас у «Макларена». Как мне кажется, у «Ред Булл» не некоторых трассах возникают проблемы. То же касается и нас. «Макларен» же быстр везде.

Они быстры в медленных поворотах. В Барселоне они на полном газу проходили третий и девятый повороты. Они были быстрее всех в пятом повороте.

Так что да, в данный момент я не вижу у болида «Макларена» слабых мест. На мой взгляд, лидером остается «Ред Булл». Но болид «Макларена» быстр везде, что действительно впечатляет», – рассказал Сайнс.

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6 комментариев
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Карлос Сайнс: «В данный момент я не вижу у болида «Макларена» слабых мест и, к сожалению, свободных мест тоже»
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Феррари пока не выгонит итальянцев из руководства команды так и будет командой клоунов итальянских
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Ответ Дмитрий Дудников
Карлос Сайнс: «В данный момент я не вижу у болида «Макларена» слабых мест и, к сожалению, свободных мест тоже»
сам виноват
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Ответ mclaren-honda
сам виноват
Все мечтают за фур погонять, не мог он тогда отказаться)
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Ответ mclaren-honda
сам виноват
🤷🏻‍♂️ Если бы всё наперёд знать...
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