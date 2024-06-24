Карлос Сайнс: «В данный момент я не вижу у болида «Макларена» слабых мест»

Сайнс считает болид «Макларена» наиболее универсальным в «Ф-1».

Пилот « » отметил, что « » удалось добиться прогресса в работе с машиной и устранить откровенно слабые стороны. Что делает их болид наиболее универсальным и подходящим для трасс всех типов.

«Я считаю, что самая стабильная машина сейчас у «Макларена». Как мне кажется, у «Ред Булл» не некоторых трассах возникают проблемы. То же касается и нас. «Макларен» же быстр везде.

Они быстры в медленных поворотах. В Барселоне они на полном газу проходили третий и девятый повороты. Они были быстрее всех в пятом повороте.

Так что да, в данный момент я не вижу у болида «Макларена» слабых мест. На мой взгляд, лидером остается « ». Но болид «Макларена» быстр везде, что действительно впечатляет», – рассказал .

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