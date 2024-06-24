Ландо Норрис шансах в борьбе за титул: «Ферстаппен не допускает ошибок, вообще»
Норрис оценил шансы в борьбе за титул.
Пилот «Макларена» считает, что с учетом возможностей болидов у него есть шансы побеждать Макса Ферстаппена и навязать тому борьбу за победу в чемпионате.
Но для этого, по словам Норриса, «Макларену» главным образом нужно прекратить допускать небольшие ошибки, которые в итоги становятся решающими в определении результата гонок.
«Макс не допускает ошибок, вообще. Так что как только ты допустишь даже небольшую ошибку, он сразу же выйдет вперед.
Честно говоря, как мне кажется, в квалификации их машина была чуть-чуть быстрее нашей. Я могу ошибаться, но мне кажется, что в субботу их машина все-таки была чуть быстрее нашей.
В гонке же уже наша машина была быстрее. Но я финишировал вторым. Так что да, все решают мелкие детали.
Тем не менее, ситуация может меняться в зависимости от трассы. Мы видели, как пару гонок назад у «Ред Булл» возникали трудности. Я считаю, что наша машина по-прежнему является самой стабильной на трассах всех типов, где мы уже выступали.
«Мерседес» был быстр на предыдущем этапе в Канаде, а здесь, как кажется, вновь оказался немного позади. Так что форма команд меняется в зависимости от трассы. Думаю, нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, поскольку на данный момент, как кажется, этого вполне достаточно. Нам просто нужно исправить ситуацию и не допускать вот эти небольшие ошибки.
Как я уже говорил, мы должны были выигрывать эту гонку. И должны были отыграть несколько очков у Макса. Потенциально у нас были шансы победить его и в Канаде. Так что вот уже две гонки, в которых он выиграл, а я финишировал вторым.
Что мы могли достичь этого [побороться с Ферстаппеном за титул], Макс должен перестать выигрывать гонки. Хоть я сейчас и вышел на второе место в чемпионате, в целом это не имеет значения. Я мог бы финишировать хоть вторым, хоть десятым – гораздо важнее отрыв Ферстаппена и то, что в данный момент он продолжает его увеличивать. И это то, что мы не можем позволить ему делать на данном этапе сезона.
Но мы способны на это [бросить вызов Ферстаппену]. Если бы я лучше принимал решения в Канаде и если бы лучше провел старт в Барселоне, мы могли бы выиграть две гонки подряд. Понятно что все это разговоры из разряда «а что если», но мы способны собрать все воедино и все делать правильно», – рассказал Норрис.
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Это к слову тем, кто рассказы ведет, что Ферстаппен на круизе едет.
У нас из 10 гонок в 6-ти Ферстаппен мог не победить проиграв в прямой конкурентной борьбе.
Ну в чемпионате понятно у него преимущество, но каждая гонка по отдельности все равно смотрится неплохо. Дело не только в победах и чашках, а в качестве гонок.
Ты расклады на гран-при посмотри начиная с Австралии. Там доминирования РБ уже нет.