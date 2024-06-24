Ландо Норрис шансах в борьбе за титул: «Ферстаппен не допускает ошибок, вообще»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Норрис оценил шансы в борьбе за титул.

Пилот «Макларена» считает, что с учетом возможностей болидов у него есть шансы побеждать Макса Ферстаппена и навязать тому борьбу за победу в чемпионате.

Но для этого, по словам Норриса, «Макларену» главным образом нужно прекратить допускать небольшие ошибки, которые в итоги становятся решающими в определении результата гонок.

«Макс не допускает ошибок, вообще. Так что как только ты допустишь даже небольшую ошибку, он сразу же выйдет вперед.

Честно говоря, как мне кажется, в квалификации их машина была чуть-чуть быстрее нашей. Я могу ошибаться, но мне кажется, что в субботу их машина все-таки была чуть быстрее нашей.

В гонке же уже наша машина была быстрее. Но я финишировал вторым. Так что да, все решают мелкие детали.

Тем не менее, ситуация может меняться в зависимости от трассы. Мы видели, как пару гонок назад у «Ред Булл» возникали трудности. Я считаю, что наша машина по-прежнему является самой стабильной на трассах всех типов, где мы уже выступали.

«Мерседес» был быстр на предыдущем этапе в Канаде, а здесь, как кажется, вновь оказался немного позади. Так что форма команд меняется в зависимости от трассы. Думаю, нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, поскольку на данный момент, как кажется, этого вполне достаточно. Нам просто нужно исправить ситуацию и не допускать вот эти небольшие ошибки.

Как я уже говорил, мы должны были выигрывать эту гонку. И должны были отыграть несколько очков у Макса. Потенциально у нас были шансы победить его и в Канаде. Так что вот уже две гонки, в которых он выиграл, а я финишировал вторым.

Что мы могли достичь этого [побороться с Ферстаппеном за титул], Макс должен перестать выигрывать гонки. Хоть я сейчас и вышел на второе место в чемпионате, в целом это не имеет значения. Я мог бы финишировать хоть вторым, хоть десятым – гораздо важнее отрыв Ферстаппена и то, что в данный момент он продолжает его увеличивать. И это то, что мы не можем позволить ему делать на данном этапе сезона.

Но мы способны на это [бросить вызов Ферстаппену]. Если бы я лучше принимал решения в Канаде и если бы лучше провел старт в Барселоне, мы могли бы выиграть две гонки подряд. Понятно что все это разговоры из разряда «а что если», но мы способны собрать все воедино и все делать правильно», – рассказал Норрис.

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16 комментариев
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/В гонке же уже наша машина была быстрее/

Это к слову тем, кто рассказы ведет, что Ферстаппен на круизе едет.
+16
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Да, ситуация удивительная. Ферстаппен в этом сезоне - как терминатор, чуть у кого осечка, он выигрывает гонку. И более того, нет явного номера 2 в чемпионате, преследователи опять отнимают очки друг у друга
+13
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+12
Ответ Павел Швецов
Эти разговоры были уместны, потому что весь прошлый сезон, кроме Сингапура, у Макса было доминирующее преимущество над остальными. Сейчас никто не говорит, что победы Макса на круизе
Ты смеешься сейчас? До сих пор пишут про доминирующий болид. Ветку с онлайн-гонкой хотя бы открой.
У нас из 10 гонок в 6-ти Ферстаппен мог не победить проиграв в прямой конкурентной борьбе.
+14
-3
+11
Ответ Grigpar
/В гонке же уже наша машина была быстрее/ Это к слову тем, кто рассказы ведет, что Ферстаппен на круизе едет.
Эти разговоры были уместны, потому что весь прошлый сезон, кроме Сингапура, у Макса было доминирующее преимущество над остальными. Сейчас никто не говорит, что победы Макса на круизе
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+5
Ответ Анатолий Зубков
Борьба-то лютая, только побеждает в основном Ферстаппен. Ну и в начале сезона он себе хороший задел сделал.
Так побеждает на скилле. Какие тут могут быть вопросы.
Ну в чемпионате понятно у него преимущество, но каждая гонка по отдельности все равно смотрится неплохо. Дело не только в победах и чашках, а в качестве гонок.
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Надо смириться, ребята, мы живем в эру величайшего гонщика - Макса Ферстаппена
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Ответ Павел Швецов
Я и не думаю смеяться, я болельщик Льюиса и все было также в свое время
Но сейчас смотрим реально лютую борьбу между 4-мя топ-командами. Когда такое было вообще. Что еще нужно, что бы фанаты узбогоились и наслаждались гонками.
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Ответ grag68
Ты вообще в курсе, что барса не обгонная трасса и если ба рб были быстрее мерса на 2-3 десятки, тапок бы вообще не смог обогнать рассела, на одинаковой резине. А тапок, можно сказать, вообще расселла не заметил, как кругового прошел
Речь про Норриса в посте. Из их риторики видно четко по моему, что они могли бы победить. Гран-при был конкурентоспособный. Уже соперники Макса и РБ говорят это и все равно вам неймётся. :))
Ты расклады на гран-при посмотри начиная с Австралии. Там доминирования РБ уже нет.
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Ландо, не загоняйся
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Ответ Grigpar
Ты смеешься сейчас? До сих пор пишут про доминирующий болид. Ветку с онлайн-гонкой хотя бы открой. У нас из 10 гонок в 6-ти Ферстаппен мог не победить проиграв в прямой конкурентной борьбе.
Я и не думаю смеяться, я болельщик Льюиса и все было также в свое время
0
0
0
Ответ Grigpar
Но сейчас смотрим реально лютую борьбу между 4-мя топ-командами. Когда такое было вообще. Что еще нужно, что бы фанаты узбогоились и наслаждались гонками.
Борьба-то лютая, только побеждает в основном Ферстаппен. Ну и в начале сезона он себе хороший задел сделал.
+1
-1
0
Ответ Grigpar
Речь про Норриса в посте. Из их риторики видно четко по моему, что они могли бы победить. Гран-при был конкурентоспособный. Уже соперники Макса и РБ говорят это и все равно вам неймётся. :)) Ты расклады на гран-при посмотри начиная с Австралии. Там доминирования РБ уже нет.
такому dawnу, как Граг 68, что то объяснять, весьма бесполезное занятие. Он же себе недавно характеристику сам сделал...Между ушей одна прямая
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Ответ Grigpar
Речь про Норриса в посте. Из их риторики видно четко по моему, что они могли бы победить. Гран-при был конкурентоспособный. Уже соперники Макса и РБ говорят это и все равно вам неймётся. :)) Ты расклады на гран-при посмотри начиная с Австралии. Там доминирования РБ уже нет.
Ну т.е. у норрисса скилла не хватило сразу пройти расселла?)) Ну ок) не вижу смысла тебя переубеждать. Помнится фаны феттеля, подобную дичь постоянно несли, их никто не мог переубедить)
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Ответ Shico_I
Да, ситуация удивительная. Ферстаппен в этом сезоне - как терминатор, чуть у кого осечка, он выигрывает гонку. И более того, нет явного номера 2 в чемпионате, преследователи опять отнимают очки друг у друга
Думаю сейчас явный второй номер появился. В 4-х гонках из шести, начиная с китая, норис всегда приезжал вторым после ферстапена. В майами и вовсе победил и только в монако осечка вышла.
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