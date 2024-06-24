Ландо Норрис шансах в борьбе за титул: «Ферстаппен не допускает ошибок, вообще»

Норрис оценил шансы в борьбе за титул.

Пилот « » считает, что с учетом возможностей болидов у него есть шансы побеждать и навязать тому борьбу за победу в чемпионате.

Но для этого, по словам , «Макларену» главным образом нужно прекратить допускать небольшие ошибки, которые в итоги становятся решающими в определении результата гонок.

«Макс не допускает ошибок, вообще. Так что как только ты допустишь даже небольшую ошибку, он сразу же выйдет вперед.

Честно говоря, как мне кажется, в квалификации их машина была чуть-чуть быстрее нашей. Я могу ошибаться, но мне кажется, что в субботу их машина все-таки была чуть быстрее нашей.

В гонке же уже наша машина была быстрее. Но я финишировал вторым. Так что да, все решают мелкие детали.

Тем не менее, ситуация может меняться в зависимости от трассы. Мы видели, как пару гонок назад у « » возникали трудности. Я считаю, что наша машина по-прежнему является самой стабильной на трассах всех типов, где мы уже выступали.

«Мерседес» был быстр на предыдущем этапе в Канаде, а здесь, как кажется, вновь оказался немного позади. Так что форма команд меняется в зависимости от трассы. Думаю, нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, поскольку на данный момент, как кажется, этого вполне достаточно. Нам просто нужно исправить ситуацию и не допускать вот эти небольшие ошибки.

Как я уже говорил, мы должны были выигрывать эту гонку. И должны были отыграть несколько очков у Макса. Потенциально у нас были шансы победить его и в Канаде. Так что вот уже две гонки, в которых он выиграл, а я финишировал вторым.

Что мы могли достичь этого [побороться с Ферстаппеном за титул], Макс должен перестать выигрывать гонки. Хоть я сейчас и вышел на второе место в чемпионате, в целом это не имеет значения. Я мог бы финишировать хоть вторым, хоть десятым – гораздо важнее отрыв Ферстаппена и то, что в данный момент он продолжает его увеличивать. И это то, что мы не можем позволить ему делать на данном этапе сезона.

Но мы способны на это [бросить вызов Ферстаппену]. Если бы я лучше принимал решения в Канаде и если бы лучше провел старт в Барселоне, мы могли бы выиграть две гонки подряд. Понятно что все это разговоры из разряда «а что если», но мы способны собрать все воедино и все делать правильно», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон