Алекс Албон о вылете в гравий: «Я хотел получить ответ, потому что знаю пределы болида – и это никак не было связано с ними»
Албон объяснил, почему вылетел в гравий в Испании.
Пилот «Уильямса» рассказал, из-за чего разозлился на команду по радио, когда его снесло из четвертого поворота в гравий.
«В четвертом повороте я старался беречь шины, так что это было довольно странно. Я хотел получить ответ, потому что знаю пределы болида – и это никак не было связано с ними.
После мы выяснили, что дело было в порыве ветра. Но, очевидно, в тот момент мы точно этого не знали, так что после этого каждый раз, когда я проезжал четвертый поворот, я был более осторожен», – сказал Албон.
Кроме того, Алекс пояснил, почему «Уильямс» провел очень слабый уик-энд в Испании (Албон стал 18-м, а его напарник Логан Сарджент – 20-м):
«Думаю, мы приехали на более традиционный трек. Очевидно, наш болид тяжелее, и у нас, думаю, меньше прижимной силы, чем у остальных. Мы лучше справляемся на трассах, отличных от этой. Здесь было сложно, мы знали, что так будет. Мы ожидаем улучшения ситуации в Австрии и Сильверстоуне».
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