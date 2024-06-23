Алекс Албон о вылете в гравий: «Я хотел получить ответ, потому что знаю пределы болида – и это никак не было связано с ними»

Албон объяснил, почему вылетел в гравий в Испании.

Пилот « » рассказал, из-за чего разозлился на команду по радио, когда его снесло из четвертого поворота в гравий.

«В четвертом повороте я старался беречь шины, так что это было довольно странно. Я хотел получить ответ, потому что знаю пределы болида – и это никак не было связано с ними.

После мы выяснили, что дело было в порыве ветра. Но, очевидно, в тот момент мы точно этого не знали, так что после этого каждый раз, когда я проезжал четвертый поворот, я был более осторожен», – сказал Албон.

Кроме того, пояснил, почему «Уильямс» провел очень слабый уик-энд в Испании (Албон стал 18-м, а его напарник Логан Сарджент – 20-м):

«Думаю, мы приехали на более традиционный трек. Очевидно, наш болид тяжелее, и у нас, думаю, меньше прижимной силы, чем у остальных. Мы лучше справляемся на трассах, отличных от этой. Здесь было сложно, мы знали, что так будет. Мы ожидаем улучшения ситуации в Австрии и Сильверстоуне».

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