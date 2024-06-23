Фредерик Вассер: «Феррари» ничего не потеряла на контакте Леклера и Сайнса. Надо лучше выступать в квалификациях»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Джордж Расселл Авто

Руководство «Феррари» высказалось о столкновении Леклера и Сайнса.

Глава команды «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал контактную борьбу напарников Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран-при Испании.

«Это был небольшой контакт, но мы ничего не потеряли на нем.

Тогда мы ехали пятым и шестым и, думаю, в какой-то момент находились очень близко к другим болидам, но упустили несколько секунд. Думаю, нам не хватило круга для того, чтобы достать Расселла в конце гонки.

Мой вывод заключается в том, что нам нужно лучше выступать по субботам», – заявил руководитель Скудерии.

Фред сообщил, что машина Леклера не пострадала из-за инцидента, как предполагал пилот:

«По данным мы не увидели каких-либо проблем на болиде Леклера после контакта с Сайнсом. Скорее вопрос во времени. Думаю, Шарль потерял где-то полсекунды в тот момент, однако можно найти еще десять примеров того, как мы потеряли полсекунды».

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9 комментариев
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Режим Бинотто активирован. Видно было ка Рассел уехал после первой остановки и как Хэм проехал. Так что, если бы квалифицировались выше то всё равно приехали бы 5-6. Темпа не было
Только за счёт странной тактики Рассела удалось его догнать
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Там гонщики уже через прессу пикитируют а у него в е ок. Так можно и команду потерять а не полсекунды
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Ответ Клименко
В итоге что неплохой шеф Вассер, что пройдоха Бинотто - ничего не меняется в Феррари, так как давным давно очевидно, что проблема Феррари в структуре, которая определяется высшим менеджментом
Я бы не торопился делать выводы. Даже сейчас видно, как меняется команда в лучшую сторону. Очень мало стратегических ошибок, пригласили новых специалистов, вполне возможно что сейчас, идет работа на 26 год. Такую махину как команда ф1, тем более Феррари, за один год поменять практически не возможно.
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В итоге что неплохой шеф Вассер, что пройдоха Бинотто - ничего не меняется в Феррари, так как давным давно очевидно, что проблема Феррари в структуре, которая определяется высшим менеджментом
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Вам не Ньюи, а Ханну надо вербовать. Уж не стратегический ли штаб слабое звено, а не инженерно проекторская?!
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Вассер напрягает своими заявлениями на этом этапе .
От того что гонщики квалифицировались бы выше толку ноль если темпа гоночного не было . На этой трассе Феррари 4я по скорости , хоть и минимальные отрывы , но же факто 4я по скорости .
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Ответ Дмитрий Елисеев
А какие регалии у Вассера, чтобы считать его неплохим шефом? Имхо изначально сомнительное назначение.
Хотя бы репутация добротная в мире Ф1. Да и рулит он нормально, просто ну не может один человек прям все изменить, нет у него полномочий
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Ответ Warasdafgds
Вам не Ньюи, а Ханну надо вербовать. Уж не стратегический ли штаб слабое звено, а не инженерно проекторская?!
А в чём стратегия была неправильная?
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