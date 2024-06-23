Фредерик Вассер: «Феррари» ничего не потеряла на контакте Леклера и Сайнса. Надо лучше выступать в квалификациях»
Руководство «Феррари» высказалось о столкновении Леклера и Сайнса.
Глава команды «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал контактную борьбу напарников Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран-при Испании.
«Это был небольшой контакт, но мы ничего не потеряли на нем.
Тогда мы ехали пятым и шестым и, думаю, в какой-то момент находились очень близко к другим болидам, но упустили несколько секунд. Думаю, нам не хватило круга для того, чтобы достать Расселла в конце гонки.
Мой вывод заключается в том, что нам нужно лучше выступать по субботам», – заявил руководитель Скудерии.
Фред сообщил, что машина Леклера не пострадала из-за инцидента, как предполагал пилот:
«По данным мы не увидели каких-либо проблем на болиде Леклера после контакта с Сайнсом. Скорее вопрос во времени. Думаю, Шарль потерял где-то полсекунды в тот момент, однако можно найти еще десять примеров того, как мы потеряли полсекунды».
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Только за счёт странной тактики Рассела удалось его догнать
От того что гонщики квалифицировались бы выше толку ноль если темпа гоночного не было . На этой трассе Феррари 4я по скорости , хоть и минимальные отрывы , но же факто 4я по скорости .