Фредерик Вассер: «Феррари» ничего не потеряла на контакте Леклера и Сайнса. Надо лучше выступать в квалификациях»

Руководство «Феррари» высказалось о столкновении Леклера и Сайнса.

Глава команды « » прокомментировал контактную борьбу напарников и на Гран-при Испании.

«Это был небольшой контакт, но мы ничего не потеряли на нем.

Тогда мы ехали пятым и шестым и, думаю, в какой-то момент находились очень близко к другим болидам, но упустили несколько секунд. Думаю, нам не хватило круга для того, чтобы достать в конце гонки.

Мой вывод заключается в том, что нам нужно лучше выступать по субботам», – заявил руководитель Скудерии.

Фред сообщил, что машина Леклера не пострадала из-за инцидента, как предполагал пилот:

«По данным мы не увидели каких-либо проблем на болиде Леклера после контакта с Сайнсом. Скорее вопрос во времени. Думаю, Шарль потерял где-то полсекунды в тот момент, однако можно найти еще десять примеров того, как мы потеряли полсекунды».

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