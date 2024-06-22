Гельмут Марко: «Если смотреть на темп в пятницу, в гонке явным фаворитом будет «Макларен»

Марко оценил перспективы « » на .

Советник «Ред Булл» считает, что придется постараться, чтобы опередить по итогам гонки.

«Если смотреть на темп на длинной дистанции в пятницу, явным фаворитом будет « ». Но с учетом изменений, внесенных в настройки, мы ожидаем, что уровень износа шин в гонке будет ниже.

Мы также надеемся, что машина безопасности появится на трассе либо в подходящее время, либо не появится вовсе.

В целом после третьей практики мы не знали, удастся ли нам вообще попасть на первый или второй ряд стартовой решетки. И в конечном счете мы проиграли Ландо Норрису в 4-м повороте. На первом и третьем секторе мы были быстрее», – рассказал Марко.

Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды