Гельмут Марко: «Если смотреть на темп в пятницу, в гонке явным фаворитом будет «Макларен»
Марко оценил перспективы «Ред Булл» на Гран-при Испании.
Советник «Ред Булл» считает, что Максу Ферстаппену придется постараться, чтобы опередить Ландо Норриса по итогам гонки.
«Если смотреть на темп на длинной дистанции в пятницу, явным фаворитом будет «Макларен». Но с учетом изменений, внесенных в настройки, мы ожидаем, что уровень износа шин в гонке будет ниже.
Мы также надеемся, что машина безопасности появится на трассе либо в подходящее время, либо не появится вовсе.
В целом после третьей практики мы не знали, удастся ли нам вообще попасть на первый или второй ряд стартовой решетки. И в конечном счете мы проиграли Ландо Норрису в 4-м повороте. На первом и третьем секторе мы были быстрее», – рассказал Марко.
Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды