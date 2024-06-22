Гельмут Марко: «Если смотреть на темп в пятницу, в гонке явным фаворитом будет «Макларен»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Марко оценил перспективы «Ред Булл» на Гран-при Испании.

Советник «Ред Булл» считает, что Максу Ферстаппену придется постараться, чтобы опередить Ландо Норриса по итогам гонки.

«Если смотреть на темп на длинной дистанции в пятницу, явным фаворитом будет «Макларен». Но с учетом изменений, внесенных в настройки, мы ожидаем, что уровень износа шин в гонке будет ниже.

Мы также надеемся, что машина безопасности появится на трассе либо в подходящее время, либо не появится вовсе.

В целом после третьей практики мы не знали, удастся ли нам вообще попасть на первый или второй ряд стартовой решетки. И в конечном счете мы проиграли Ландо Норрису в 4-м повороте. На первом и третьем секторе мы были быстрее», – рассказал Марко.

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3 комментария
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обычный уже сценарий для герра Марко.. жевать сопли в субботу и лить елей в воскресенье..
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Ответ Имя Фамилия
Гельмут снова прав - Максу приходится стараться, уже непервый Гран-При. Другое дело (об этом Марко умолчал сознательно!) - Макс умеет делать победы. Т.ч. Ландо тоже должен знать - завтра ему просто не будет, тоже.
То есть раньте он даже не старался, просто ехал пассажиром? А как же - лучший пилот века?
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