Фредерик Вассер: «Предсказать что-либо невозможно, ведь все зависит от 0,1 или 0,15 секунды»

Вассер считает непредсказуемой современную «Ф-1».

Руководитель « » сказал, что не может точно оценить расстановку сил в пелотоне.

«На сегодняшний день невозможно предсказать результат, потому что мы находимся в группе из восьми болидов, которые с начала сезона брали поул или попадали на первый ряд. Это значит, что предсказать что-либо невозможно, ведь все зависит от 0,1 или 0,15 секунды.

Можно взять поул в один из уик-эндов, потом столкнуться с порывом ветра в конце прямой и оказаться третьим. Такова сегодняшняя реальность «Ф-1», реальность квалификаций. Мы должны скептически относиться к каждому результату», – сказал .

Кроме того, после первой практики Гран-при Испании Фредерик поделился впечатлениями от новинок команды:

«Первые ощущения оказались хорошими. Мы должны были протестировать пакет обновлений, который привезли на этот уик-энд. Все прошло хорошо. Теперь все идет как надо, но делать выводы лучше вечером в субботу и воскресенье, чем в пятничное утро».

Гран-при Испании-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й