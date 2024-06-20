Шарль Леклер: «Полагаю, в Испании «Ред Булл» будут так же сильны, как на старте сезона»

оценил перспективы команды на Гран-при Испании.

Пилот «Феррари» отметил, что на этапе в Барселоне ожидает от «Ред Булл» уровня выступлений начала сезона и преимущества над конкурентами.

«Я не хочу говорить о том, в чем конкретно заключались наши проблемы в Канаде. Но мне кажется, что мы нашли решение этих проблем. И мы уверены, что в будущем что-то подобные уже не повторится. Что же касается ситуации с двигателем, то сейчас мы, можно сказать, жонглируем элементами силовой установки, которые уже находятся в пуле, и я подозреваю, что другие команды делают то же самое.

На Гран-при Испании я жду более сильного выступления от «Ред Булл». Поскольку эффективность езды по поребрикам здесь не так важна, как на трассах в Монако и Канаде. И с учетом своих характеристик трасса в Барселоне должна лучше подойти болиду «Ред Булл». Я полагаю, что они будут так же сильны, как на старте сезона.

Насколько мы понимаем, в основном проблемы возникают у нас в затяжных, медленных поворотах. И мы над этим работаем. Почти все команды привезли в Испанию обновления, что тоже может повлиять на расстановку сил. В целом, в условиях гонки, как мне кажется, мы должны быть немного позади « ,» но зато мы можем составить им конкуренцию в квалификации», – рассказал Леклер.

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