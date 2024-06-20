Представлен футуристичный электроболид FG для гонок поддержки «Формулы E»

Новая серия FG показала первый электроболид, который планируется использовать в 2025 году.

Проект создан экс-руководителем команды «Махиндра» «Формулы E» Дилбой Гиллом и бывшим пилотом «Формулы-1» . Концепцией автомобиля занимался Даниэль Симон, разрабатывавший внешний вид футуристичных транспортных средств в фильмах «Трон: Наследие» и «Обливион».

На машине разместят экраны, где будет появляться информация об уровне заряда батареи, позиции в гонке и другие показатели.

Болид будут использовать сразу в двух категориях поддержки «Формулы E» – FG1 (более высокая производительность) и FG2. Предполагается, что в FG2 смогут переходить перспективные пилоты из картинга и юниорских «формул».

Хайдфельд высказался о дизайне FG:

«Результатом стала машина с культовой формой, вдохновленной ракетой, автомобильными линиями сгиба, сбалансированными пропорциями, динамичной стойкой и огнями в научно-фантастическом стиле.

Такое внимание к эстетике редко встречается в гоночных болидах. И, надеюсь, это воодушевит как гонщиков, так и зрителей всех поколений».

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Фото: сайт FG