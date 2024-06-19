22 июня состоится второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC)

Прошло чуть менее месяца после первого этапа соревнования 18 мая, и экипажи вновь готовы к многочасовому марафону.

Заявку на участие во втором этапе соревнования подали двадцать два экипажа. Лидером абсолютного зачета первого этапа Российской серии гонок на выносливость стал экипаж № 111 Егора Ефросинина и Игоря Мухина на быстром и легком французском спортпрототипе Norma команды Блэк Торн (Black Thorm).

При совпадения даты проведения с этапом Чемпионата России по кольцевым гонкам на Казань Ринг, ряд участников REC не выйдут на старт второго этапа.

Однако, организаторы обещают появление долгожданных пилотов и экипажей, которые отсутствовали на первом этапе серии по тем или иным логистическим, техническим и иным причинам. Набранные этими экипажами очки компенсируют их отсутствие на этапе 18 мая и изменят картину распределения мест в классах серии к третьему этапу Российской серии гонок на выносливость на автодроме Игора Драйв. Второй этап REC 22 июня на MRW обещает быть интригующим. Для повышения интереса у спортсменов и зрителей, была выбрана измененная конфигурация трассы MRW с шиканой на длинной прямой.

Сенсацией этапа можно считать участие в гонке Чемпиона мира по автогонкам на выносливость Романа Русинова. Роман выступит на II этапе REC в паре с Максимом Кизиловым в составе московской команды YADRO Motorsport на 600-сильном Mercedes AMG GT3 (класс GT Pro).

На старт второго этапа REC выйдет экипаж № 63 команды Spora GT: участник серии LMS Константин Терещенко и Артем Косарев на автомобиле Lamborghini Huracan класс GT Pro, мощностью 620 л/с. Также команда выставляет второй экипаж № 991, в том же классе, на автомобиле Toyota Supra GT4. В ходе сезона SPORA GT заявила также еще четыре автомобиля, среди которых особо ожидаемый зрителями Ferrari 488 Challenge Evo.

Появление в пелетоне экипажа № 7 на автомобиле Marussia GT команды IYengineering & Mospolytech ожидается поклонниками этой отечественной разработки. По словам Игоря Ермилина, создателя Marussia GT: «Маруся» при подготовке к сезону, похоже, избавилась от проблем с нестабильной работой силового агрегата от Ауди R8 блоки управления которого недоумевали, что они делают в «теле» «Маруси» и уходили в ошибку в самый неподходящий момент. Замена системы впуска на многодроссельный впрыск низкого давления и российский блок управления IPAC подтвердила свою работоспособность на стенде и треке, правда настройка заняла несколько больше времени, и Marussia GT пропустила 1-й этап REC. Похоже, сейчас она в полной боевой готовности». В то же время, класс, в котором будет заявлена Marussia GT еще под вопросом, Игорь Ермилин не исключает перевод экипажа из класса GT Pro в класс GT.

Наконец, на трассе серии появится еще один двухсотсильный английский спортпрототип Radical SR3 RS команды RCS – Race Cars & Skills. Всего в серию заявлено пять спортпрототипов, и организатры обещают расширение этого класса уже по ходу текущего сезона. Также команда RCS – Race Cars & Skills выставит на втором этапе серии экипаж на автомобиле Audi R8 LMS GT4, мощностью 495 лошадиных сил, в классе GT.

Из «новичков» второго этапа стоит отметить новый экипаж Real Performance на автомобиле SEAT LEON, который пополнит класс GT Pro – зачет GT Pro Touring.

Ко второму этапу в REC заявились три автомобиля Shortcut, полюбившиеся зрителю за неудержимую волю к победе и у пилотов, и у персонала команд, а также особую надежность российского автомобиля Shortcut 527. После получения заявок, организаторы приняли решение «вернуть» класс СN в Российскую серию гонок на выносливость.

Анастасия Бендикова, Генеральный организатор REC: «Сегодня в серии заявлено сорок четыре экипажа в пяти классах CN Pro, GT Pro, GT, GT Light и СN. И этот список вырастет к третьему этапу на Игора Драйв. Мы не можем заранее гарантировать зрителю, что все экипажи выйдут на старт какого-то конкретного одного этапа, ведь команды – независимые структуры, которые исходят из собственной ситуации, порой очень сложной в нынешних условия логистики, спортивных автомобилей и запчастей к ним. Однако, мы точно ждем появление новых интересных машин в REC, в том числе российской разработки. Интрига уже значительно накаляется по ходу сезона. Однажды мы увидим в нашей серии пелетон в сорок и более машин. И это будет очень скоро, может быть уже в этом сезоне».

Расписание Гран При Москвы

15:00 – Открытие автодрома для зрителей, начало дополнительных активностей

15:30 – Прогулка по питлейн

17:00 – Выезд и расстановка автомобилей на стартовой решетке.

17:15– Допуск зрителей на стартовую решетку, представление участников

18:00 – Старт Гран При Москвы / II этапа Чемпионата Москвы

22:00 – Финиш

22:00 – Процедура награждения победителей и призеров на подиуме

Билеты на этап можно приобрести на официальном сайте.