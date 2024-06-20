Гран-при Испании-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь десятого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Испании.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Барселоне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Барселона-Каталония, Монмело

21-23 июня 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 ☀️

2-я практика: 18:00 ☀️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 ☁️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:40

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 11:05

2-я гонка «Ф-2»: 12:35

время московское

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