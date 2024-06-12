Ферстаппен, Норрис и Расселл – в тройке лучших пилотов Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Канады.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Монреале наиболее высокую оценку среди всех участников (9,0) получил выигравший гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Второе место в рейтинге занял Ландо Норрис («Макларен») с оценкой в 8,8 балла, а третье место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл с оценкой в 8,2 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Формулы-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,0

2. Ландо Норрис («Макларен») – 8,8

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

4. Оскар Пиасти («Макларен») – 7,8

4. Пьер Гасли («Альпин») – 7,8

6. Даниэль Риккардо («РБ») – 7,4

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,2

7. Алекс Албон («Уильямс») – 7,2

9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,0

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 6,8

Расселл осилит лидерство в «Мерседесе» после ухода Хэмилтона? Опять сдал победу под давлением из-за ошибок!

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