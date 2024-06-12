Гельмут Марко: «Всегда понимали, что не сможем выиграть все гонки в этом сезоне – но другие команды не могут добиться стабильности»
Марко оценил положение команды и текущий уровень Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» считает, что Макс Ферстаппен мог бы выиграть прошедший Гран-при Канады и за рулем болида «Макларена», и за рулем болида «Мерседеса»:
«Да, я так считаю. Только у Макса есть такое умение читать ход гонки, а также есть уверенность в себе, чтобы как следует нажать на газ, когда это действительно необходимо. Кроме того, наша команда выбрала абсолютно правильную стратегию».
По мнению Марко, шансы Ферстаппена выиграть титул возрастают благодаря тому, что преследователи «Ред Булл» начинают активно отбирать друг у друга очки:
«Да, в чемпионате все не будет так уж однозначно, потому что и у нашей машины, и у нашего симуляторе есть слабые стороны. Но мы упорно работаем над тем, чтобы это исправить.
Мы всегда понимали, что не сможем выиграть все гонки в этом сезоне. И для нас хорошо то, что другие команды не могут добиться хорошей стабильности. Поэтому если у нас все складывается нормально, обычно это приводит к лидерству Макса в гонке».
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