Гельмут Марко: «Всегда понимали, что не сможем выиграть все гонки в этом сезоне – но другие команды не могут добиться стабильности»

Марко оценил положение команды и текущий уровень Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» считает, что мог бы выиграть прошедший Гран-при Канады и за рулем болида « », и за рулем болида « »:

«Да, я так считаю. Только у Макса есть такое умение читать ход гонки, а также есть уверенность в себе, чтобы как следует нажать на газ, когда это действительно необходимо. Кроме того, наша команда выбрала абсолютно правильную стратегию».

По мнению , шансы Ферстаппена выиграть титул возрастают благодаря тому, что преследователи « » начинают активно отбирать друг у друга очки:

«Да, в чемпионате все не будет так уж однозначно, потому что и у нашей машины, и у нашего симуляторе есть слабые стороны. Но мы упорно работаем над тем, чтобы это исправить.

Мы всегда понимали, что не сможем выиграть все гонки в этом сезоне. И для нас хорошо то, что другие команды не могут добиться хорошей стабильности. Поэтому если у нас все складывается нормально, обычно это приводит к лидерству Макса в гонке».

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