Фредерик Вассер о неудаче «Феррари» на Гран-при Канады: «Я не боюсь повторения подобного уик-энда, это гонки»

Вассер уверен в стойкости команды после неудачи на этапе в Монреале.

Несмотря на провальный уик-энд «Феррари» на , где оба гонщика не смогли добраться до финиша, Вассер заявил, что команда не собирается менять свой подход, и не будет бояться повторения неудачи.

«Знаете, порой у вас может возникать ощущение того, что все идет не так, что все складывается против вас. Но это не изменит нашего подхода.

Мы работаем как одна команда, вместе с нашими гонщиками, вместе переживаем хорошие и плохие моменты – и мы сохраним тот же подход и на следующем Гран-при. Мы продолжим работать сообща. И я не боюсь повторения подобного уик-энда, это гонки», – рассказал .

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