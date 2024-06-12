Фредерик Вассер о неудаче «Феррари» на Гран-при Канады: «Я не боюсь повторения подобного уик-энда, это гонки»
Вассер уверен в стойкости команды после неудачи на этапе в Монреале.
Несмотря на провальный уик-энд «Феррари» на Гран-при Канады, где оба гонщика не смогли добраться до финиша, Вассер заявил, что команда не собирается менять свой подход, и не будет бояться повторения неудачи.
«Знаете, порой у вас может возникать ощущение того, что все идет не так, что все складывается против вас. Но это не изменит нашего подхода.
Мы работаем как одна команда, вместе с нашими гонщиками, вместе переживаем хорошие и плохие моменты – и мы сохраним тот же подход и на следующем Гран-при. Мы продолжим работать сообща. И я не боюсь повторения подобного уик-энда, это гонки», – рассказал Вассер.
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А то получается какое-то "не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнётся под нас"