Карлос Сайнс: «Когда после самого сильного для команды уик-энда вы сразу же проводите самый слабый уик-энд – это разочаровывает»

Сайнс остался разочарован выступлением на Гран-при Канады.

Пилот « » признал, что у него нет объяснения проблемам со скоростью и слабому темпу по ходу гонки.

«Сегодня на трассе было много контактов, так что мне нужно будет посмотреть, в чем дело – может быть, наша машина получила какое-то повреждение, которое ограничивало наш темп.

Но ясно одно – сегодня не было момента, когда мы были достаточно быстры и конкурентоспособны. Так что нужно все проанализировать и разобраться в причинах случившегося. Потому что это и правда разочаровывает – когда после самого сильного для команды уик-энда вы сразу же проводите самый слабый уик-энд.

Мой разворот в конце? Просто пилотажная ошибка. Я начал пытаться рисковать, поскольку мне показалось, что на сухой трассе мы можем демонстрировать чуть-чуть лучший темп, и у нас, потенциально, мог бы появиться шанс заработать очки, если бы я стал рисковать сильнее. Но в итоге я поплатился за эти действия», – рассказал .

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