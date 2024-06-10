Шарль Леклер о проблемах с двигателем: «Я терял по 1,2 секунды на прямых»

Теги Гран-при Канады Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер высказался о неудачном выступлении на Гран-при Канады.

Пилот «Феррари» в первой половине гонки не мог бороться с соперниками из-за проблем с двигателем, а в итоге был вынужден и вовсе сойти с дистанции заезда.

«Я терял по 1,2 секунды на прямых – да, это чрезвычайно раздражало. И помимо этого по ходу каждого круга мне еще и приходилось проводить по десять переключений настроек на руле, меняя параметры работы двигателя.

Так что да, гонка обернулась настоящим разочарованием – потому что на прямых нас обгоняли все подряд. При этом в поворотах мы были очень быстры – на самом деле я думаю, что у нас был отличный темп, учитывая потери в 1,2 секунды на прямых из-за проблемы с двигателем, справиться с которой еще лучше мы никак не могли.

В целом изначально мы ожидали, что будем в числе претендентов. И мы были удивлены, когда к моменту начала квалификации оказалось, что на самом деле это не так.

Перед началом уик-энда я говорил, что на самом деле перед каждым Гран-при нужно перезагружаться [от ожиданий], и именно это мы и сделали. Нужно перезагружаться после того, что случилось в предыдущий гоночный уик-энд – мы не могли здесь полагаться на то, как выступили в Монако.

Мы знали, что нам будет непросто. Вероятно, случившееся в квалификации и правда стало неприятным сюрпризом. Ну и, разумеется, теперь нам нужно будет тщательно все изучить и выяснить причины неполадок в работе двигателя», – рассказал Леклер.

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Краткое содержание уик-енда Феррари в Канаде.

https://youtu.be/qzbtdclsJXw?si=PFXnM6VEmjorsgoy
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