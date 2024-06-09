Карлос Сайнс: «Мы немного удивлены происходящим. Но я видел вещи и похуже»

Теги Гран-при Канады Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс прокомментировал неудачное выступление «Феррари» в квалификации в Канаде.

Пилот «Феррари» отметил, что у команды пока нет объяснения причин, по которым ни испанцу, ни Шарлю Леклеру не удалось пробиться в третий сегмент квалификации. Хотя перед началом уик-энда «Феррари» считали главными фаворитами.

«Думаю, в данный момент я могу сказать вам лишь то, что нам не хватает сцепления колес с трассой и в целом машина едет по треку не так хорошо, как это было в Монако. По этим причинам – нехватке сцепления с трассой, проблемой с прогревом шин и ездой болида, – здесь все дается нам сложнее, чем было в Монако.

Мы немного удивлены происходящим. И это видели все – потому что с третьей практики мы и сами видели, что мы стали слишком медленными и что этот уик-энд будет для нас тяжелым. Ты никогда не ожидаешь подобного – что после борьбы за победу и поул в один уик-энд, уже в следующий раз вы не сможете выйти из второго сегмента. Но такова «Формула-1».

Но я видел вещи и похуже, так что мы все проанализируем и выясним причины, по которым столкнулись с такими проблемами на этой трассе», – рассказал Сайнс.

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