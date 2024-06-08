Фернандо Алонсо: «Стролл поведет «Астон Мартин» за собой, когда я закончу гоняться»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Алонсо назвал Стролла будущим лидером «Астон Мартин».

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пообещал поддерживать своего напарника Ланса Стролла, которому двукратный чемпион передаст эстафету при уходе из «Формулы-1».

«Когда начинаешь выступать в «Формуле-1», чувствуешь конкуренцию в команде. Это суровый спорт, и ты немного зажат – тебе 20 с чем-то лет, а напарники обычно старше, опытнее.

Сейчас ощущения у меня противоположные. Я старший пилот, более опытный, чувствую ответственность на своих плечах – я должен вести за собой команду, стараться помогать не только инженерам, но и Лансу.

Я останусь частью коллектива еще много лет, даже когда закончу гоняться, а Ланс поведет команду за собой в будущем. Я всегда буду его поддерживать», – пообещал Фернандо.

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2 комментария
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лизнул по самые гланды!
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Ну Лэнс только на дно поведет тиму если.
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