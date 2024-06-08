Фернандо Алонсо: «Стролл поведет «Астон Мартин» за собой, когда я закончу гоняться»
Алонсо назвал Стролла будущим лидером «Астон Мартин».
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пообещал поддерживать своего напарника Ланса Стролла, которому двукратный чемпион передаст эстафету при уходе из «Формулы-1».
«Когда начинаешь выступать в «Формуле-1», чувствуешь конкуренцию в команде. Это суровый спорт, и ты немного зажат – тебе 20 с чем-то лет, а напарники обычно старше, опытнее.
Сейчас ощущения у меня противоположные. Я старший пилот, более опытный, чувствую ответственность на своих плечах – я должен вести за собой команду, стараться помогать не только инженерам, но и Лансу.
Я останусь частью коллектива еще много лет, даже когда закончу гоняться, а Ланс поведет команду за собой в будущем. Я всегда буду его поддерживать», – пообещал Фернандо.
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