Фернандо Алонсо: «Стролл поведет «Астон Мартин» за собой, когда я закончу гоняться»

Алонсо назвал Стролла будущим лидером «Астон Мартин».

Гонщик « » пообещал поддерживать своего напарника , которому двукратный чемпион передаст эстафету при уходе из «Формулы-1».

«Когда начинаешь выступать в «Формуле-1», чувствуешь конкуренцию в команде. Это суровый спорт, и ты немного зажат – тебе 20 с чем-то лет, а напарники обычно старше, опытнее.

Сейчас ощущения у меня противоположные. Я старший пилот, более опытный, чувствую ответственность на своих плечах – я должен вести за собой команду, стараться помогать не только инженерам, но и Лансу.

Я останусь частью коллектива еще много лет, даже когда закончу гоняться, а Ланс поведет команду за собой в будущем. Я всегда буду его поддерживать», – пообещал Фернандо.

Педро де ла Роса: «Стролл быстрее Алонсо в каких-то поворотах. Вопрос времени, когда мы увидим вспышку таланта Ланса»

Ланс Стролл: «Я побеждаю Алонсо в последние уик-энды, счет в квалификациях 4:4»

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