Кристиан Хорнер: «Мы долго и упорно размышляли над вариантом с Сайнсом. Но в конце концов Перес очень много сделал для команды»

Хорнер признал, что «Ред Булл» рассматривал кандидатуру Карлоса Сайнса.

Руководитель «Ред Булл» рассказал, что в команде действительно изучали вариант с приглашением испанца на роль напарника Макса Ферстаппена, но в итоге решили продлить контракт с .

« – великолепный пилот, сейчас он открыт к предложениям на следующий сезон. Мы долго и упорно размышляли над этим вариантом. Но в конце концов Чеко очень много сделал для команды. Он отличный командный игрок. И он все еще выступает на очень высоком уровне.

То, чего они достигли вместе [с Максом] как напарники, – это самый успешный дуэт, который когда-либо выступал за «Ред Булл». Так что мы почувствовали, что будет правильно сохранить такую стабильность», – пояснил .

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