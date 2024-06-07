Серхио Перес о новом контракте: «Я действительно хочу закончить свою карьеру в «Ред Булл», когда бы это ни случилось»

Перес высказался о продлении контракта с «Ред Булл».

Серхио рассказал, что стороны были рады продолжить сотрудничество и никаких проблем в процессе переговоров у них не возникло:

«Если вы достигли соглашения – это означает, что обе стороны довольны тем, как развивается ваше сотрудничество и с радостью готовы двигаться вперед, а перед нами стоят интересные цели. Что до переговоров, то когда ты уже находишься в команде, они обычно проходят проще».

Перес не стал отрицать, что у него были и другие варианты продолжения карьеры:

«Ты всегда общаешься с разными командами. У меня были и другие варианты, да. Но в моих приоритетах на первом, втором и третьем месте было желание остаться в «Ред Булл». Я действительно хочу закончить свою карьеру в этой команде, когда бы это ни случилось. Эта команда очень многое дала мне в моей карьере и я действительно счастлив. И для этой команды я хочу показывать все, на что способен, до самого последнего круга».

Перес также отверг предположения о том, что решение «Ред Булл» продлить с ним контракт было обусловлено лишь тем, что такое партнерство комфортно для :

«В «Формуле-1» всегда есть разные повестки и установки, я все понимаю. Такое происходило с каждым гонщиком. Я считаю, что лучшее в данном случае – это опустить визор шлема и сосредоточиться на свое работе, стараться делать максимум для себя и своей карьеры. И в конечном итоге, когда моя карьера подойдет к концу, значение для меня будет иметь только это.

Я ценю мнение каждого, что бы люди ни говорили, но в конечном счете я здесь для того, чтобы достичь максимума в своей карьере, и сейчас я доволен тем, чего достиг».

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