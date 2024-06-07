Шарль Леклер о борьбе с «Ред Булл»: «В этом году, как мне кажется, у «Феррари» есть шанс»

Леклер оценил перспективы команды на .

Пилот «Феррари» считает, что у Скудерии будет шанс опередить « » на этапе в Монреале, но опасается, что уже в Барселоне австрийская команда вернет себе привычное преимущество.

«У нас вот уже три гонки подряд, в том числе эта [в Канаде], проходят на трассах, где важным элементом является езда машины по поребрикам и неровному покрытию.

Кочки и неровности здесь не такие большие [на трассе переложили асфальт], но эффективность езды по поребрикам остается важным элементом. Думаю, здесь мы можем увидеть похожую тенденцию, но уже начиная с этапа в Барселоне «Ред Булл» сделает шаг вперед. Хотя я надеюсь, что это будет не так.

Смотря на первую часть сезона мы можем сказать, что хорошо поработали, учитывая, что мы находились на шаг позади «Ред Булл». Мы не так уж сильно отстаем и потеряли не так уж много очков, это самое важное.

Нам нужно и дальше работать над своей машиной, и я надеюсь, что мы уже очень скоро подготовим новинки, чтобы сократить отставание от «Ред Булл» на более обычных, классических трассах, чтобы еще сильнее надавить на «Ред Булл».

В последние годы нам не хватало машины, которая была бы достаточно хороша для побед в гонках. В прошлом году у нас были трудности в квалификациях. Мы были очень быстры в гонках, но стартовали слишком далеко. В этом же году, как мне кажется, у нас есть шанс.

Как я уже говорил, я не думаю, что эта трасса относится к сильным сторонам «Ред Булл», так что у нас может быть шанс. Мы будем очень близки по скорости с «Маклареном» и «Ред Булл». Нам нужно выжать максимум по ходу уик-энда, и тогда результат Гран-при может оказаться для нас лучше, чем в последние годы», – рассказал .

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