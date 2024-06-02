WRC. Организаторы подписали 10-летний контракт на проведение Ралли Саудовской Аравии

В WRC появится Ралли Саудовской Аравии.

Организаторы чемпионата мира по ралли достигли договоренности о проведении этапа в Саудовской Аравии. В WRC давно искали возможности организовать этап на Ближнем Востоке и вернутся в регион – последний раз гонка там проходила в 2011 году, когда проводился Ралли Иордании.

Ралли Саудовской Аравии появится в календаре WRC в 2025 году и станет финальным этапом чемпионата. Проводиться гонка будет в ноябре.

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