Фестиваль для всей семьи на трассе «Игора Драйв»: теперь и на двух колесах

Спортивно-музыкальный фестиваль GARAGE FEST на автодроме «Игора Драйв» по праву считается самым масштабным автоспортивным событием года. Теперь пару ему составит «Мото Драйв», главными героями которого станут мотоциклы.

Концепция мотоциклетного фестиваля аналогична автомобильному: сразу несколько спортивных мероприятий на одной площадке плюс развлекательная и шоу-программы. Фестиваль пройдет 29 и 30 июня, задействует сразу несколько площадок автодрома «Игора Драйв» и станет первым подобным событием в истории нашей страны.

На главной трассе автодрома пройдет этап гоночной серии Motoring – главных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В субботу пройдут квалификационные заезды, а в воскресенье 5 гонок в разных классах Superbike и Supersport. В них примут участие до 180 пилотов, представляющих 25 команд.

Superbike – это королевский класс российских мотогонок, в котором выступают серьезно модифицированные мотоциклы с двигателем до 1000 кубических сантиметров. Они легко разгоняются до 300 км/ч и демонстрируют впечатляющую скорость в поворотах. Здесь представлены мотоциклы BMW, Ducatiи, Yamaha.

Supersport – вторая по силе категория в мире мотогонок. В этом классе участвуют 2- и 4-цилиндровые мотоциклы с объемом двигателя до 750 см3. В основном это японские мотоциклы: Honda, Kawasaki и Yamaha.

Параллельно кольцевым гонкам на протяжении всего уик-энда будут проходить соревнования мотокроссменов. Причем им придется показать свое мастерство сразу на нескольких трассах. В субботу на основной трассе мотокросса пройдет гонка, в которой одновременно выступят десятки профессионалов и любителей. Им предстоит захватывающее сражение на трассе длиной 1750 метров с 15 поворотами и 15 трамплинами. Более того, специально для соревнований в рамках «Мото Драйв» ее оборудуют дополнительными препятствиями.

В воскресенье спортсменов ждут трассы для суперкросса и эндуро, заезды в которой пройдут в формате 5 на 5. Суперкросс – это вид мотокросса, в котором соревнования проходят по короткой трассе, состоящей из искусственных препятствий и узких 90-градусных и 180-градусных поворотов. Это один из самых физически требовательных видов мотоспорта, так как у райдера просто нет времени на отдых – он либо прыгает на трамплинах, либо поворачивает.

Эндуро-кросс появился на стыке двух дисциплин мотоспорта – эндуро, то есть гонок по пересеченной местности на длинные дистанции, и кросса – соревнований на кольцевой трассе по большей части с искусственными неровностями. Трассы для эндуро-кросса сочетают в себе длинные прямые, искусственные и естественные препятствия. На трассе эндуро автодрома «Игора Драйв» мотогонщикам предстоит преодолеть бревна, камни и катушки выше человеческого роста. Таким образом, мотогонщикам предстоит показать весь свой талант в трех разных видах мотокросса, на трех разных трассах и в двух разных форматах.

Для тех, кто захочет улучшить свое мастерство езды по пересеченной местности и стать немного ближе к героям соревнований, проведет мастер-класс по эндуро Давид Леонов, один из ведущих российских эндуро-гонщиков, чемпион России по эндуро-кроссу, мастер спорта по мотокроссу и многократный призер чемпионата России по мотокроссу. Он расскажет, как правильно прыгать через бревна, преодолевать каменные и другие преграды.

«Мото Драйв» – это семейный фестиваль, где каждый найдет себе занятие по душе. На протяжении всех выходных на сцене будут выступать DJ и кавер-группы. У главной трибуны расположится зона, посвященная различным проявлением уличной культуры. Также здесь появятся площадки для паркура, хип-хопа и воркаута, где для всех желающих пройдут мастер-классы. Будет за что поболеть и помимо мотогонок: импровизированные соревнования по BMX и панна – уличный футбол 1 на 1 в клетке.

Еще одним пунктом развлекательной программы станут показательные выступления стандрайдеров, которые покажут по-настоящему эффектные трюки. Все время фестиваля продолжит работу Картинг Центр, где будут проходить заезды на прокатных картах. Утолить голод и жажду можно в зоне фуд-траков, а для детей будет организована собственная развлекательная программа вместе с талисманом автодрома рысью Сидом.

Украшением фестиваля станет выступление первого в России и единственного в Европе автотеатра «Драйв Шоу», совместного проекта «Игора Драйв» и «Ленинград Центра». Впервые зритель увидит его не из автомобиля, как это было ранее, а станет участником и сможет погрузиться в процесс на расстоянии вытянутой руки.

Приобрести билеты можно на официальном сайте.