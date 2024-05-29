Гельмут Марко о Гран-при Монако: «Самым простым решением было бы изменить конфигурацию трассы – и соответствующие идеи и планы уже существуют»

Теги Гран-при Монако Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Марко высказался о способах решения проблемы с обгонами на Гран-при Монако.

Советник «Ред Булл», подводя итоги прошедшей гонки, отметил, что в будущем организаторам и руководству «Ф-1» стоит задуматься об изменении конфигурации трассы.

«После остановки красными флагами и рестарта гонка превратилась в процессию. При этом представить себе «Формулу-1» без Гран-при Монако по-прежнему невозможно. Потому что Монте-Карло среди гоночных трасс занимает такое же положение, какое среди гоночных команд «Формулы-1» занимает «Феррари».

Но что-то все равно нужно делать. Самым простым решением было бы изменить конфигурацию трассы – и соответствующие идеи и планы уже существуют.

Еще одним вариантом было бы обязать команды, например, совершать минимум по два пит-стопа, или обязать использовать по ходу гонки шины всех трех типов – чтобы добавить гонке стратегической вариативности.

Смена технического регламента в 2026 году сделает болиды «Формулы-1» легче и меньше, но только этот фактор не решит проблемы. Нам нужно либо оговорить количество обязательных смен шин, либо разработать такую конфигурацию трассы, которая давала бы гонщикам хоть немного реальные шансы для обгонов», – рассказал Марко.

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