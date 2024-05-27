«Это несправедливо». Норрис призвал пересмотреть правила – которые позволили Сайнсу сохранить 3-е место на старте после аварии

призвал ФИА и «Формулу-1» пересмотреть правила сохранения и изменения порядка в пелотоне в случаях аварий и красных флагов на первом круге.

После столкновения с участием Серхио Переса и обоих пилотов «Хааса» дирекция гонки на рестарте вернула тот же стартовый порядок, который предполагался изначально. В результате , получивший прокол колеса и повреждение подвески, сумел не только продолжить гонку, но и вернуть себе третью позицию на старте, которую он успел потерять к моменту остановки гонки красными флагами:

«Да, мне эти правила кажутся не самыми справедливыми, хотя я уверен, что в прошлом были моменты, когда в подобных ситуациях везло уже мне – и у ребят появлялась возможность починить машину или что-то в этом роде.

Но если рассуждать откровенно и прямо смотреть на вещи, как есть – то да, это кажется нечестным и несправедливым. Потому что получается так, что из-за чьей-то ошибки и ситуации, в которой одна или несколько машин, это не так важно, не успели пересечь определенную линию до момента остановки гонки красными флагами, и все такое, у гонщика появляется возможность исправить допущенную ошибку и получить бесплатный пит-стоп. Это несправедливо».

Руководитель « » признал, что судьи в данном случае действовали в полном соответствии регламенту, что и Карлосу Сайнсу в этой ситуации чрезвычайно сильно повезло:

«С точки зрения ситуации с определением стартового порядка на момент проведения гонки, я считаю, что в ФИА все сделали правильно. Их решение также согласуется с правилом, согласно которому в отсутствии времен на секторах в качестве отметки для определения порядка вы используете вторую линию машины безопасности. Поскольку я не думаю, что определение порядка путем времен на так называемых мини-секторах – это хорошая идея.

Очевидно, что во всей этой ситуации Карлоса Сайнса спасло то, что на момент остановки гонки Чжоу Гуаньюй не успел закончить ни одного сектора. Карлосу повезло.

Мне кажется, ему также повезло и с тем, что стюарды решили в целом придерживаться мягкого подхода. Поскольку столкновение в повороте [между Сайнсом и Пиастри] привело к значительным повреждениям болида Оскара. И что подводит черту под инцидентом с блокировкой [с участием Пиастри]

Так что да, как я уже сказал, Карлосу повезло с тем, что он сумел попасть на подиум. Мы все за него конечно рады, но вся эта ситуация вызывает у нас некоторое недоумение – поскольку возникает вопрос, в чем было отличие этого эпизода и блокировкой в Имоле [когда был оштрафован Пиастри].

Из-за столкновения болид Пиастри потерял 20 пунктов прижимной силы. В Монако это означает потерю 0,5 секунды на круге. Но благодаря красным флагам мы смогли частично починить днище на болиде , а также смогли заменить один из боковых понтонов, который также был поврежден. Так что в итоге в гонке нам пришлось иметь дело с потерей 10 пунктов прижимной силы – что равно примерно 0,25 секунды на круге».

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