Леклер, Албон и Цунода – лучшие гонщики Гран-при Монако по версии The Race, Ферстаппен – 10-й

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин РБ Авто

Леклера признали лучшим пилотом по итогам победного домашнего этапа.

Издание The Race оценило выступления гонщиков на Гран-при Монако. Эксперт Эдд Стро традиционно распределил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений на фоне всего уик-энда.

Победитель квалификации и гонки Шарль Леклер из «Феррари» занял первую строчку в рейтинге, в тройку также попали пилоты «Уильямса» и «РБ» Алекс Албон и Юки Цунода.

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен наработал лишь на десятое место, но сумел переиграть напарника Серхио Переса, который занял предпоследнюю позицию в списке, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь не попал в топ-10, став 11-м.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Монако (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Алекс Албон («Уильямс»)
3. Юки Цунода («РБ»)
4. Оскар Пиастри («Макларен»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Карлос Сайнс («Феррари»)
9. Ландо Норрис («Макларен»)
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Логан Сарджент («Уильямс»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Валттери Боттас («Заубер»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Серхио Перес («Ред Булл»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 

Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера

Домашняя победа Леклера после бесконечных фэйлов растопила Монако – город в слезах и шампанском

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий