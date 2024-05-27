Леклер, Албон и Цунода – лучшие гонщики Гран-при Монако по версии The Race, Ферстаппен – 10-й

Леклера признали лучшим пилотом по итогам победного домашнего этапа.

Издание The Race оценило выступления гонщиков на Гран-при Монако. Эксперт Эдд традиционно распределил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений на фоне всего уик-энда.

Победитель квалификации и гонки из « » занял первую строчку в рейтинге, в тройку также попали пилоты « » и «РБ» Алекс Албон и .

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен наработал лишь на десятое место, но сумел переиграть напарника Серхио Переса, который занял предпоследнюю позицию в списке, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь не попал в топ-10, став 11-м.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Монако (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Алекс Албон («Уильямс»)

3. Юки Цунода («РБ»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Карлос Сайнс («Феррари»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

13. Логан Сарджент («Уильямс»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Валттери Боттас («Заубер»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Серхио Перес («Ред Булл»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

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