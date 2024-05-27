Леклер, Албон и Цунода – лучшие гонщики Гран-при Монако по версии The Race, Ферстаппен – 10-й
Леклера признали лучшим пилотом по итогам победного домашнего этапа.
Издание The Race оценило выступления гонщиков на Гран-при Монако. Эксперт Эдд Стро традиционно распределил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений на фоне всего уик-энда.
Победитель квалификации и гонки Шарль Леклер из «Феррари» занял первую строчку в рейтинге, в тройку также попали пилоты «Уильямса» и «РБ» Алекс Албон и Юки Цунода.
Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен наработал лишь на десятое место, но сумел переиграть напарника Серхио Переса, который занял предпоследнюю позицию в списке, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь не попал в топ-10, став 11-м.
Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Монако (The Race)
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