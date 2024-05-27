Макс Ферстаппен: «Этап в Монреале также будет далеко не сильнейшим для «Ред Булл». Хотя мы должны смотреться чуть лучше, чем в Монако»

Ферстаппен высказался о положении команды после неудачного Гран-при Монако.

Пилот «Ред Булл» отметил, что в условиях сокращения отрывов между командами им вряд ли удастся показать что-то похожее на то, что было в прошлом сезоне.

По словам , в следующих гонках вполне стоит ожидать новых изменений в расстановке сил и разных победителей:

«Да, безусловно. Потому что отрывы между командами стали меньше. Чьи-то машины лучше работают на трассах городского типа, чьи-то лучше смотрятся в скоростных поворотах, чьи-то лучше в медленных поворотах. Мы будем видеть колебания в форме команд.

Посмотрим, что мы сможем сделать на Гран-при Канады. Там на трассе будет новое покрытие, что тоже может преподнести пару сюрпризов. И, в том числе в связи с этим, этап в Монреале также будет далеко не сильнейшим для «Ред Булл». Хотя, вероятно, там мы должны смотреться все же чуть лучше, чем в Монако».

Оценивая ситуацию в целом, Ферстаппен спокойно отнесся к тому, что « » постепенно начинает терять свое доминирующее преимущество, которое в прошлом году обернулось 21 победой в 22 Гран-при:

«Я знал, что мы не сможем повторить то, что было в прошлом году, такие сезоны [как предыдущий] вообще большая редкость. Так что я всегда знал, что в этом сезоне все будет немного иначе. При этом сейчас я также не думаю о нашем положении в чемпионате и так далее. Ведь в этом сезоне будет еще очень много гонок. Какие-то трассы подойдут нам лучше, какие-то хуже. В конечном счете, все сложится так, как сложится».

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