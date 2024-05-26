Льюис Хэмилтон: «Я не хотел стартовать на «харде». Хотя мне кажется, что в итоге выбор шин все равно бы ничего не изменил»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон подвел итоги Гран-при Монако.

Пилот «Мерседеса» отметил, что спорил с командой по поводу выбора типа шин на старт гонки, но при этом в итоге, учитывая то, как сложился заезд, Льюис признал, что данный выбор в любом случае ничего бы не изменил для команды.

«Ну, я считал, что нас в любом случае ждала очень длинная и неприятная гонка, какой бы тип шин мы ни выбрали на старт. Но я все-таки не хотел стартовать на «харде». Мне казалось, что на старте всегда может случиться что-то необычное, что создаст возможность сразу перейти на «хард» и потом доехать на этом комплекте до финиша гонки.

Тем не менее, как мне кажется, в конечном счете, все ехали по трассе настолько медленно, что в итоге этот выбор шин все равно бы ничего не изменил», – рассказал Хэмилтон.

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2 комментария
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Кстати, первый старт очень хорошо провел, почти Ферстаппена прошел. На медиуме, может, и отыграл бы позицию
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Бедный Льюис - его опять не поняли.
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