Оскар Пиастри о шансах опередить Леклера: «Думаю, наш лучший вариант попытаться победить – это стратегия»

Пиастри хочет выиграть Гран-при Монако.

Пилот « », стартующий вторым, признал, что опередить будет трудно, и что наиболее реалистичным вариантом будет попробовать сделать это за счет стратегии по ходу гонки.

«Возможностей [выйти в лидеры] будет две. Первая – на старте, хотя здесь совсем короткий рывок к первому повороту. И вторая – за счет стратегии. Здесь есть множество вариантов, которые можно разыграть. Так что посмотрим, что случится. Думаю, наш лучший вариант попытаться победить – это стратегия», – рассказал .

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