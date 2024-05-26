Оскар Пиастри о шансах опередить Леклера: «Думаю, наш лучший вариант попытаться победить – это стратегия»

Теги Феррари Макларен Формула-1 Шарль Леклер Оскар Пиастри Авто

Пиастри хочет выиграть Гран-при Монако.

Пилот «Макларена», стартующий вторым, признал, что опередить Леклера будет трудно, и что наиболее реалистичным вариантом будет попробовать сделать это за счет стратегии по ходу гонки.

«Возможностей [выйти в лидеры] будет две. Первая – на старте, хотя здесь совсем короткий рывок к первому повороту. И вторая – за счет стратегии. Здесь есть множество вариантов, которые можно разыграть. Так что посмотрим, что случится. Думаю, наш лучший вариант попытаться победить – это стратегия», – рассказал Пиастри.

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1 комментарий
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Стратегия харда до конца гонки?)
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