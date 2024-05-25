Шарль Леклер об ожиданиях после темпа в практиках: «Понимаешь, что если в такой ситуации ты не выиграешь поул, то будешь выглядеть глупо»

Леклер рад поулу в квалификации к .

Пилот « » признал, что в квалификационной сессии далеко не все сложилось так, как ему бы хотелось, но остался доволен результатом.

«Когда ты настолько хорошо проводишь вторую, третью, да и первую практику тоже, то подходишь к квалификации с пониманием того, что можешь упустить отличный шанс, и что если в такой ситуации ты не выиграешь поул, то будешь выглядеть глупо.

Так что да, давление было довольно серьезным, но в итоге у нас все получилось, и это здорово.

При этом после третьей практики на моей машине возникла проблема с двигателем, и его пришлось менять в последнюю минуту. К счастью для меня, ни к каким последствиям для меня в остаток уик-энда это привести не должно.

В первом сегменте я содрал спонсорский баннер [поцарапав заграждение] по ходу довольно важного для нас в тот момент круга – и это нас немного замедлило. Потом мы провели пит-стоп, убрали баннер с переднего антикрыла, и снова выехали на трассу. Так что это само по себе усложнило нам задачу, потому что в Монако ты хочешь просто спокойно оставаться на трассе и нормально проезжать свои круги.

В тот момент [после инцидента] я молился, чтобы мой быстрый круг не прервали желтыми или красными флагами. К счастью, все прошло нормально. А затем, во втором сегменте, у нас возникли проблемы с балансом машины – я никак не мог нащупать оптимальные ощущения. Но в третьем сегменте мы внесли нужные модификации – особенно помогли изменение положения переднего антикрыла, корректировка пары настроек на руле, ну и мой пилотаж. В итоге я вновь смог найти свой темп и в третьем сегменте был больше доволен машиной. Тем не менее, по какой-то причине, во второй и третьей практике ощущения все равно были лучше», – рассказал Леклер.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу