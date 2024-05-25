Льюис Хэмилтон: «Перед квалификацией я уже на автомате осознаю, что потеряю две десятых»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Хэмилтон подвел итоги квалификации в Монако.

Пилот «Мерседеса» поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Монако, где стал седьмым.

«Вчера болид работал отлично. Мы много работали, чтобы улучшить его, и с самого начала [уик-энда] все шло великолепно. Очевидно, вчера и сегодня утром у нас все было в порядке. Мы не вносили никаких серьезных изменений или что-то в этом духе.

Команда усердно трудилась на базе, чтобы привезти обновления на последние две гонки, а также на этот этап – но новинка только одна [новое переднее крыло], и она у Джорджа [Расселла].

Я ожидал, что будет сложно переквалифицировать Джорджа, потому что у него улучшенный элемент, но здорово наблюдать за тем, как мы привозим обновления.

Как только началась квалификация, то я не понял [что произошло]. Перед квалификацией я уже на автомате осознаю, что потеряю две десятых. Это явно разочаровывает – у меня нет ответа на это. Я не пилотирую каким-то иным образом. Круги прошли хорошо. Просто мне недоставало темпа по какой-то причине», – отметил Хэмилтон.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й
 

2 комментария
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Ты уже проигрываешь Расселу в чистую.Надеешься тебе Феррари самовоз подгонят за 8 титулом.Но там амбициозный Леклер.
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Самый смак этого интервью в том, что Тото уже сказал, что не считает, что новое переднее антикрыло принесло большую разницу во времени прохождения круга, но Хэмилтон уже успел поныть на то, что у Джорджа якобы преимущество в 2 десятки. Такой он нытик, позорный.

А еще тоже интересный момент, он после квалы в интервью сказал, прямая речь: "Я не рассчитываю/ожидаю, что переквалифицирую Джорджа в этом году". Он сдался, принцесса не выдержала конкуренцию и просто подняла подол своего белого платья.
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