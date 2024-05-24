Кристиан Хорнер: «Серьезная конкуренция неизбежна. Мы ждем ее уже здесь – в Монако»

Хорнер считает, что соперники стали ближе к «Ред Булл».

Руководитель « » убежден, что из-за бюджетных ограничений команде нужно тщательно выбирать этап, на котором она представит масштабные новинки.

«Думаю, мы придерживаемся итеративного подхода. Мы то и дело привозили новые детали – и они соответствовали нашим ожиданиям. Но когда ты забираешься на самую верхушку, то сталкиваешься с законом убывающей доходности с точки зрения развития болида.

С бюджетным лимитом мы должны тщательно выбирать момент для крупного пакета обновлений.

Мы проводим уже третий год в рамках действующего регламента – то, что пелотон будет сближаться, неизбежно. Потрясающе, что нам удалось так долго оставаться впереди всех. Но поскольку болиды становятся более похожими друг на друга по виду и форму, а следовательно, и по времени круга, серьезная конкуренция неизбежна.

Мы ждем ее уже здесь – в Монако. Это уникальный трек в календаре, и все сведется к завтрашнему быстрому кругу [в квалификации]», – сказал .

Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й