Кристиан Хорнер: «Серьезная конкуренция неизбежна. Мы ждем ее уже здесь – в Монако»
Хорнер считает, что соперники стали ближе к «Ред Булл».
Руководитель «Ред Булл» убежден, что из-за бюджетных ограничений команде нужно тщательно выбирать этап, на котором она представит масштабные новинки.
«Думаю, мы придерживаемся итеративного подхода. Мы то и дело привозили новые детали – и они соответствовали нашим ожиданиям. Но когда ты забираешься на самую верхушку, то сталкиваешься с законом убывающей доходности с точки зрения развития болида.
С бюджетным лимитом мы должны тщательно выбирать момент для крупного пакета обновлений.
Мы проводим уже третий год в рамках действующего регламента – то, что пелотон будет сближаться, неизбежно. Потрясающе, что нам удалось так долго оставаться впереди всех. Но поскольку болиды становятся более похожими друг на друга по виду и форму, а следовательно, и по времени круга, серьезная конкуренция неизбежна.
Мы ждем ее уже здесь – в Монако. Это уникальный трек в календаре, и все сведется к завтрашнему быстрому кругу [в квалификации]», – сказал Хорнер.
Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й