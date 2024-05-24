Даниэль Риккардо: «Я готов вернуться в «Ред Булл», однозначно»

Риккардо высказался о потенциальном возвращении в «Ред Булл».

Пилот «РБ» сообщил, что все еще мечтает стать чемпионом «Формулы-1» и готов вернуться в кокпит « ».

«Я считаю, конечная цель неизменна – кто не хотел бы стать чемпионом мира?

Просто думаю, что, проходя через эту стадию… В 2022 году на каких-то этапах я выпрыгивал из болида и думал: «Может, я никогда не вернусь на эту трассу». Типа, это все. Последний раз.

Я очень благодарен получить второй шанс. Но ситуация не изменилась. Каким бы благодарным я ни был, я все еще хотел бы стать чемпионом мира. Я по-прежнему хочу выигрывать гонки и достичь высот – мы здесь ради этого.

Готов ли я вернуться в «Ред Булл»? Да, однозначно. Не думаю, что шанс ускользнул. Разумеется, я не знаю, что будет дальше. Надо чаще показывать то, что было в .

Но главный знак я получил в прошлом году, когда я выпрыгнул из болида [после тестов «Ред Булл» в Сильвертоуне]. Я проехал такой круг после семи-восьми месяцев на диване. Вот что мне было нужно.

И я видел команду вокруг себя, видел улыбку на лице [Хорнера]. Просто появился большой вопрос: «А что, если?» И мне удалось сделать то, на что, как мы все считали, я по-прежнему способен.

Конечно, гарантий нет, но я бы очень хотел однажды вернуться. Посмотрим. Я продолжу работать ради этого», – заявил Риккардо перед .

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