Гельмут Марко: «Перес остается для «Ред Булл» опцией номер один. Переговоры продолжаются»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Юки Цунода Авто

Марко подтвердил факт переговоров «Ред Булл» с Пересом по новому контракту.

Советник «Ред Булл» отметил, что Серхио Перес остается для австрийской команды основной опцией при выборе напарника для Макса Ферстаппена на следующий сезон.

При этом недавно в прессе появлялась информация, что в переговорах возникли затруднения – Перес хотел бы подписать с «Ред Булл» контракт на два года, в то время как команда настаивает на однолетнем соглашении:

«Переговоры продолжаются, Серхио Перес остается для «Ред Булл» опцией номер один. Мы хотим прояснить ситуацию до летнего перерыва в чемпионате, хотя при этом я должен сказать, что «Ред Булл» не испытывает вообще никакого давления в связи со сроками принятия решения по составу пилотов».

При этом Марко не стал исключать вероятность перехода в главную команду и Юки Цуноды – с которым в «Ред Булл» в любом случае намерены продолжить сотрудничество:

«Разумеется, он тоже участвует в этих обсуждениях. В целом у нас есть несколько различных опций в его контракте, так что он может остаться с нами еще на несколько лет».

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