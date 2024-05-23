Валттери Боттас: «К сожалению, у меня нет никаких новостей, я ни с кем не подписывал контракт»

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Боттас опроверг предположения о договоренности с «Уильямсом».

Пилот «Заубера» по время гоночного уик-энда в Имоле был замечен входящим в комплект «Уильямса» в паддоке.

Как сам потом объяснил Боттас – он просто заходил в гости к Джеймсу Воулзу, с которым много лет работал в «Мерседесе».

Сейчас Боттас вновь подтвердил, что на данный момент у него нет контракт на следующий сезон ни с одной из команд.

«К сожалению, у меня нет никаких новостей и я мало что могу добавить к тому, что сказал на прошлой неделе. На данный момент я не подписывал ни с кем контракт.

Мне бы и самому хотелось, чтобы этот вопрос решился как можно раньше. И я думаю, что команды хотят того же, учитывая, насколько быстро развивается ситуация на рынке пилотов. Так что я надеюсь, что узнаю свое будущее в ближайшие недели.

Что касается визита [в комплекс «Уильямса» в паддоке в Имоле], то мы с Джеймсом просто хорошо пообщались. Было приятно попить кофе со старым другом», – рассказал Боттас.

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