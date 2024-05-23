Ландо Норрис: «Ферстаппен давно не нервничал – пора было оказать на него давление»
Норрис рад, что заставил своего друга Ферстаппена потрудиться в Имоле.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал напряженный финиш Гран-при Эмилии-Романьи: британец уступил 0,7 секунды гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
«Я сделал все, что считал нужным в тот момент. Когда борьба столь плотная, всегда думаешь о том, что можно было изменить. Уверен, Макс может оглянуться назад и задать себе тот же вопрос.
Но приятно, что победа не вышла для него легкой. Пора было кому-нибудь оказать на него давление, чтобы он немного понервничал, ведь, убежден, у него давно не было таких ощущений», – сообщил британец перед Гран-при Монако.
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