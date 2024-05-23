Ландо Норрис: «Ферстаппен давно не нервничал – пора было оказать на него давление»

Теги Гран-при Монако Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Норрис рад, что заставил своего друга Ферстаппена потрудиться в Имоле.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал напряженный финиш Гран-при Эмилии-Романьи: британец уступил 0,7 секунды гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Я сделал все, что считал нужным в тот момент. Когда борьба столь плотная, всегда думаешь о том, что можно было изменить. Уверен, Макс может оглянуться назад и задать себе тот же вопрос.

Но приятно, что победа не вышла для него легкой. Пора было кому-нибудь оказать на него давление, чтобы он немного понервничал, ведь, убежден, у него давно не было таких ощущений», – сообщил британец перед Гран-при Монако.

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5 комментариев
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Правду говоришь Ландо. Больше нельзя давать расслабляться Ферстаппену, больше никаких лёгких-самовозных побед.
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Ну, в целом он прав, у тапка явно мандраж был, раз три предложения за срезки схватил.
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Дави его Ландо,дави .
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Нервничал только Норрис, истерично споря со своим инженеров и допуская помарки в поворотах
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Ответ Paninaro
Ну, в целом он прав, у тапка явно мандраж был, раз три предложения за срезки схватил.
Три предложения? Повествовательное, вопросительное и побудительное?))) Может ошибаюсь, но вроде он все предупреждения получил ещё до того, как Норрис стал его атаковать. И не срезки, а превышение пределов трассы.
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