Ландо Норрис: «Ферстаппен давно не нервничал – пора было оказать на него давление»

Норрис рад, что заставил своего друга Ферстаппена потрудиться в Имоле.

Пилот «Макларена» прокомментировал напряженный финиш Гран-при Эмилии-Романьи: британец уступил 0,7 секунды гонщику « » .

«Я сделал все, что считал нужным в тот момент. Когда борьба столь плотная, всегда думаешь о том, что можно было изменить. Уверен, Макс может оглянуться назад и задать себе тот же вопрос.

Но приятно, что победа не вышла для него легкой. Пора было кому-нибудь оказать на него давление, чтобы он немного понервничал, ведь, убежден, у него давно не было таких ощущений», – сообщил британец перед Гран-при Монако.

Макс Ферстаппен о текущей форме «Макларена»: «Это ничего не значит, потому что на Гран-при Монако все снова будет совершенно по-другому»

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