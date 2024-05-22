Шарль Леклер: «Пока я выступал на Гран-при Монако не слишком успешно, хотя для меня это действительно особенный этап»

Леклер рассказал о настрое перед .

Пилот «Феррари» отметил, что в этом году надеется прервать серию неудач и добиться хорошего результата на домашнем для себя этапе.

«Этап в Монако настолько специфический, что нам в определенном смысле придется начинать все с чистого листа. На свободных заездах будет очень и очень важно постепенно двигаться вперед, наращивая темп. Но я уверен, что мы сможем продемонстрировать сильное выступление.

При этом мы гоняемся по тем же самым дорогам, по которым в детстве я ездил в школу на автобусе. Теперь же я там езжу на болиде «Формулы-1». Так что да, все это делает данный этап для меня особенным. Ведь это для меня домашний Гран-при.

И хотя это для меня действительно особенный этап, пока я выступал на Гран-при Монако не слишком успешно. При этом мы всегда были очень быстры на этом этапе, что придает мне уверенности и в этом году», – рассказал Леклер.

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