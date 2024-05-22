Гельмут Марко: «Если бы не старт Ферстаппена с поула, мы бы никогда не выиграли гонку в Имоле»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Марко назвал старт с поула ключевым фактором в победе «Ред Булл» в Имоле.

Советник «Ред Булл» отметил уверенный пилотаж Макса Ферстаппена и вклад инженеров, которые сделали правильный акцент на скорости болида в квалификации. Что в итоге позволило Ферстаппену выиграть поул, а потом и удержать первое место на трассе, где исторически очень сложно обгонять.

«По ходу гонки в Имоле Макс несколько раз нарушал границы трассы. Дошло до того, что он получил финальное предупреждение. Еще одно нарушение – и за этим последовал бы 5-секундный штраф. Ситуация и правда была критической. И последние 10-15 кругов получились для Макса самыми тяжелыми за всю гонку, и он не мог позволить себе допустить ни одной ошибки.

Положительным моментом стало то, что инженеры настроили болид на квалификацию таким образом, что Максу все-таки удалось выиграть поул. Возможно, инженеры даже слишком много работали именно над квалификационной скоростью, частично жертвуя скоростью в гонке. Но это было абсолютно необходимо. Если бы не старт Макса с поула, мы бы никогда не выиграли гонку в Имоле», – рассказал Марко.

Ферстаппен взял пик гоночного помешательства: полночи на симе, 4 часа сна, «Ф-1» до боли в спине – 2 победы за день!

1 комментарий
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Борьба за победу до клетчатого флага это такая редкость в современной Ф1. В прошлом году по моему только в Сингапуре расстояние между 1 и 2 местом на финише было меньше 2 секунд
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