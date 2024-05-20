Фредерик Вассер: «Феррари» надо ускорить разработку обновлений – это решающий фактор для следующих недель»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Обновления определят перспективы «Феррари», уверен Вассер.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил после Гран-при Эмилии-Романьи, что новинки будут иметь первостепенное значение на ближайших этапах.

«Полагаю, если бы мы стали первым и вторым в квалификации, то заняли бы первое и второе место в гонке.

Мы достигли точки, когда надо ускорить разработку, это правда. Представьте, что у кого-то получается привезти обновление на одну гонку [раньше], когда три команды разделяет одна десятая – можно скакнуть с пятого места на первое.

Это означает, что время производства будет иметь ключевое значение. Но нужно также обращать внимание на то, что мы гонимся за последними сотыми. Речь уже не идет об обновлениях, позволяющих сбросить пять десятых. И надо также удостовериться, что детали работают. Данный фактор станет решающим для следующих недель.

Когда три [команды] разделяет одна десятая, любой элемент может изменить ситуацию. Я считаю, соперничество будет везде. Настройки болида сыграют ключевую роль на следующей неделе в Монако, выступления пилотов сыграют ключевую роль.

Это хорошая новость для «Ф-1», хорошая новость для чемпионата», – заявил Фредерик.

Италия сошла с ума по Леклеру: первый подиум «Феррари» в Имоле со времен Шумахера!

Леклер вышел на 2-е место в чемпионате, обогнав Переса

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Есть ощущение что у этой машины был запас и там есть где доработать настройки, быкам в этом сезоне местами будет тяжело с Феррари, к тому же Макларен вдруг поехал.
+5
0
+5
Как же хочется, чтобы Шарль выиграл домашнюю гонку. Но как обычно пойдёт какой-нибудь неожиданный дождь или слабая квала будет.
+3
0
+3
Давай Фред. Правильно ситуацию понимаешь. Главное чтобы все обновлениями и вправду прогресс приносили, а не деградацию как было.
+3
-1
+2
Им бы дрэговость болида устранить, а то на прямых не догнать не пройти
+1
0
+1
Блин, со следующего сезона преподобный и шайка хэмбоев перекочует в стан глоров красных. Как же это гадко. Терпеть не могу Элканна, тупорылые решения
+2
-2
0
Обновления ведь могут и как у АМ сработать
0
0
0
Понятно
0
0
0
Ответ Клименко
Блин, со следующего сезона преподобный и шайка хэмбоев перекочует в стан глоров красных. Как же это гадко. Терпеть не могу Элканна, тупорылые решения
Но если и Ньюи присоединится к Феррари, то преподобный попадёт в патовую ситуацию. Придётся наступить на горло своей же песне про ньюивозку. Или включить режим избирательной куриной слепоты.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий