Фредерик Вассер: «Феррари» надо ускорить разработку обновлений – это решающий фактор для следующих недель»

Обновления определят перспективы «Феррари», уверен Вассер.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил после -Романьи, что новинки будут иметь первостепенное значение на ближайших этапах.

«Полагаю, если бы мы стали первым и вторым в квалификации, то заняли бы первое и второе место в гонке.

Мы достигли точки, когда надо ускорить разработку, это правда. Представьте, что у кого-то получается привезти обновление на одну гонку [раньше], когда три команды разделяет одна десятая – можно скакнуть с пятого места на первое.

Это означает, что время производства будет иметь ключевое значение. Но нужно также обращать внимание на то, что мы гонимся за последними сотыми. Речь уже не идет об обновлениях, позволяющих сбросить пять десятых. И надо также удостовериться, что детали работают. Данный фактор станет решающим для следующих недель.

Когда три [команды] разделяет одна десятая, любой элемент может изменить ситуацию. Я считаю, соперничество будет везде. Настройки болида сыграют ключевую роль на следующей неделе в , выступления пилотов сыграют ключевую роль.

Это хорошая новость для «Ф-1», хорошая новость для чемпионата», – заявил Фредерик.

Италия сошла с ума по Леклеру: первый подиум «Феррари» в Имоле со времен Шумахера!

Леклер вышел на 2-е место в чемпионате, обогнав Переса