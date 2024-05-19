Тото Вольфф: «Вы можете услышать разочарование в моем голосе, но впереди нас ждет многое»

Вольфф прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи.

Руководитель « » объяснил, зачем команда дважды зазывала на пит-стоп.

«Времена его кругов становились все медленнее и медленнее. По нашим прогнозам, он бы не доехал до финиша, а мы не хотели уступать позицию [ ] Пересу. Согласно расчетам, он бы прошел нас через три-четыре круга.

[Хэмилтон] все равно бы обогнал его [Расселла]. Суть в том, что мы боролись за шестое и седьмое место и хотели сдержать «Ред Булл» позади. Мы вызвали [Джорджа на пит-стоп] ради безопасности.

Здорово [что Расселл показал лучший круг гонки]. [Фернандо] Алонсо упустил его. Он попытался отобрать круг у нас, но не вышло. В общем, хорошее достижение.

По результату этого не видно, но мы делаем шаги в том направлении, в каком хотим, чтобы развивался болид. Мы отстаем на 30 секунд от быстрейших пилотов, а это много. Нам не приходится гордиться шестым и седьмым местом.

Вы можете услышать разочарование в моем голосе, но впереди нас ждет многое – это постепенный, незначительный прогресс, которого нам нужно добиться. В этом вся суть спорта», – отметил .

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