Тото Вольфф: «Вы можете услышать разочарование в моем голосе, но впереди нас ждет многое»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Джордж Расселл Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Вольфф прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи.

Руководитель «Мерседеса» объяснил, зачем команда дважды зазывала Джорджа Расселла на пит-стоп.

«Времена его кругов становились все медленнее и медленнее. По нашим прогнозам, он бы не доехал до финиша, а мы не хотели уступать позицию [Серхио] Пересу. Согласно расчетам, он бы прошел нас через три-четыре круга.

Льюис [Хэмилтон] все равно бы обогнал его [Расселла]. Суть в том, что мы боролись за шестое и седьмое место и хотели сдержать «Ред Булл» позади. Мы вызвали [Джорджа на пит-стоп] ради безопасности.

Здорово [что Расселл показал лучший круг гонки]. [Фернандо] Алонсо упустил его. Он попытался отобрать круг у нас, но не вышло. В общем, хорошее достижение.

По результату этого не видно, но мы делаем шаги в том направлении, в каком хотим, чтобы развивался болид. Мы отстаем на 30 секунд от быстрейших пилотов, а это много. Нам не приходится гордиться шестым и седьмым местом.

Вы можете услышать разочарование в моем голосе, но впереди нас ждет многое – это постепенный, незначительный прогресс, которого нам нужно добиться. В этом вся суть спорта», – отметил Вольфф.  

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5 комментариев
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Ответ Mittermeyer
Очень не красиво поступили с Расселом. Могли бы и перед финишом размен позициями сделать. Был бы тот же набор очков, но более честный по отношению к Расселу, который весь уикенд нятягивал Хэмилтона.
Ты никак не можешь признать, что Джордж хорош на круге, но сильно проигрывает в гонке.
Это было видно сразу, с первого сезона.
И сейчас, он бы все равно пал жертвой Люиса. Только с риском и более унизительно.
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Раньше 30 секунд привозили ближайшим соперникам, и это называлось превозмоганием, самой сложной гонкой в жизни и так далее по тексту.
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Хорошо бы концерну Мерседес АГ как нибудь вообще избавиться от Вольффа.
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