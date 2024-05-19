Ландо Норрис: «Еще бы один или два круга – и я бы достал Ферстаппена»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Норрис считал возможным выиграть гонку в Имоле.

Пилот «Макларена» сумел оказать серьезное давление на Макса Ферстаппена в конце Гран-при Эмилии-Романьи, но не успел провести атаку, поскольку дистанция заезда просто закончилась.

«Мне больно об этом говорить, но еще бы один или два круга – и я бы достал Макса.

Это тяжело. Досадно. Я упорно боролся до самого конца, до последнего круга. Получилось, что в начале гонки я проиграл Максу чуть больше времени, чем хотелось бы, на первом отрезке Макс смотрелся намного лучше. На втором же отрезке сильнее смотрелись уже мы.

Первая половина гонки получилась тяжелой, вторая прошла намного лучше. Опять же, еще один или два круга – и все могло бы закончиться для нас совсем замечательно. Но, не сегодня.

Что касается ситуации в целом, то прямо сейчас, как мне кажется, мы можем с радостью говорить о том, что находимся в том же положении, что и «Феррари» с «Ред Булл». И к этому можно начинать привыкать. Но мы все очень хорошо делаем свою работу, так что в целом все будет как обычно. Мы сосредоточены на тех же вещах, что и раньше – просто теперь мы можем бороться за 1-2 места.

Для меня по-прежнему удивительно говорить о том, что мы расстроены тем, что не смогли победить, но после последнего уик-энда и того прогресса, которого добилась команда, чего-то подобного вполне можно было ожидать», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Имоле: Норрис гнал Ферстаппена до ленточки, «Феррари» самоубралась стратегией

5 комментариев
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Ну как бы догнать не равно обогнать, учитывая трассу. Так что не факт, что пару кругов хватило бы чтобы обойти Макса
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Спасибо за такие эмоции! 😊 Было точно не скучно под конец)
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1v3ttel/3242644.html?prevUrlHash=blogFeed#postCreated выберите лучшего пилота!
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Ответ Мурад Гамидов
Ну как бы догнать не равно обогнать, учитывая трассу. Так что не факт, что пару кругов хватило бы чтобы обойти Макса
Все так, но прям совсем был плох темп у Макса
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