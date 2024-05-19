Ландо Норрис: «Еще бы один или два круга – и я бы достал Ферстаппена»

Норрис считал возможным выиграть гонку в Имоле.

Пилот « » сумел оказать серьезное давление на в конце -Романьи, но не успел провести атаку, поскольку дистанция заезда просто закончилась.

«Мне больно об этом говорить, но еще бы один или два круга – и я бы достал Макса.

Это тяжело. Досадно. Я упорно боролся до самого конца, до последнего круга. Получилось, что в начале гонки я проиграл Максу чуть больше времени, чем хотелось бы, на первом отрезке Макс смотрелся намного лучше. На втором же отрезке сильнее смотрелись уже мы.

Первая половина гонки получилась тяжелой, вторая прошла намного лучше. Опять же, еще один или два круга – и все могло бы закончиться для нас совсем замечательно. Но, не сегодня.

Что касается ситуации в целом, то прямо сейчас, как мне кажется, мы можем с радостью говорить о том, что находимся в том же положении, что и «Феррари» с « ». И к этому можно начинать привыкать. Но мы все очень хорошо делаем свою работу, так что в целом все будет как обычно. Мы сосредоточены на тех же вещах, что и раньше – просто теперь мы можем бороться за 1-2 места.

Для меня по-прежнему удивительно говорить о том, что мы расстроены тем, что не смогли победить, но после последнего уик-энда и того прогресса, которого добилась команда, чего-то подобного вполне можно было ожидать», – рассказал Норрис.

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