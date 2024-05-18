Джордж Расселл: «Машина работает намного лучше, чем в недавних гонках»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Расселл остался доволен W15 после квалификации в Имоле.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Эмилии Романьи, где стал шестым.

«Машина работает намного лучше, чем в недавних гонках. Конечно, все сводится к временам кругов, так что нам просто нужно продолжать работать над тем, чтобы стать лучше. Мы увидели, как спрогрессировали другие, – это вдохновляет нас.

Я был очень доволен своей финальной попыткой в третьем сегменте. Это был сильный круг. В целом, с моей точки зрения, это была хорошая сессия.

Очевидно, раздражает, когда ты на миллисекунду уступаешь своему сопернику, но, думаю, сегодняшний результат – наш максимум. Шестое место – справедливый итог.

К сожалению, здесь очень сложно обгонять, я не жду много обгонов завтра. Надеюсь, что окажусь неправ и мы сможем отыграть пару позиций», – сказал Расселл.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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