Серхио Перес о 11-м месте: «Не довелось продемонстрировать прогресс «Ред Булл» в третьем сегменте»

Перес прокомментировал сенсационное непопадание в третий сегмент.

Пилот « » стал лишь 11-м по итогам квалификации к -Романьи и не принял участия в заключительном сегменте, в то время как его напарник завоевал поул.

«Мы сильно игрались с машиной. Перед квалификацией разрывы были маленькими, я начал первый сегмент довольно плохо, поскольку проехал плохой круг, но в итоге оказалось, что мы в безопасности.

Из-за этого мы начали второй сегмент на прикатанных покрышках. Как только мы поставили новые шины на вторую попытку, я неожиданно почувствовал сильное увеличение сцепления сзади и попался на этом. В седьмом повороте я проехал прямо и потерял две с половиной десятые.

Полагаю, мы добились прогресса в плане машины, как показал Макс, но, к сожалению, мне не довелось продемонстрировать это в третьем сегменте.

На мой взгляд, очень важно заработать хорошие очки завтра и минимизировать ущерб», – заявил Серхио.

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