Серхио Перес о 11-м месте: «Не довелось продемонстрировать прогресс «Ред Булл» в третьем сегменте»
Перес прокомментировал сенсационное непопадание в третий сегмент.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал лишь 11-м по итогам квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи и не принял участия в заключительном сегменте, в то время как его напарник Макс Ферстаппен завоевал поул.
«Мы сильно игрались с машиной. Перед квалификацией разрывы были маленькими, я начал первый сегмент довольно плохо, поскольку проехал плохой круг, но в итоге оказалось, что мы в безопасности.
Из-за этого мы начали второй сегмент на прикатанных покрышках. Как только мы поставили новые шины на вторую попытку, я неожиданно почувствовал сильное увеличение сцепления сзади и попался на этом. В седьмом повороте я проехал прямо и потерял две с половиной десятые.
Полагаю, мы добились прогресса в плане машины, как показал Макс, но, к сожалению, мне не довелось продемонстрировать это в третьем сегменте.
На мой взгляд, очень важно заработать хорошие очки завтра и минимизировать ущерб», – заявил Серхио.
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