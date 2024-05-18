Фредерик Вассер: «Сайнс – архитектор подъема «Феррари» в 2023-м, но приглашение Хэмилтона стало очевидным выбором»

Вассер рассказал о выборе «Феррари» между Хэмилтоном и Сайнсом.

Руководитель «Феррари» прокомментировал решение расстаться с ради приглашения из « ».

«Я испытываю огромное уважение к Карлосу. Я прекрасно знаю о том, что он сделал для нас в прошлом году. Он стал архитектором нашего подъема после летнего перерыва [в 2023 году]. Он принес нам победу в и подиум в Монце.

Но для команды приглашение Льюиса стало очевидным выбором по массе причин. Мне пришлось принять решение, и решение оказалось суровым [для Сайнса]. Мы закрыли обсуждение, сказав: «Что есть, то есть. Надо атаковать до последнего поворота последнего круга и провести мегауспешный сезон», – отметил менеджер перед Гран-при Эмилии-Романьи.

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