Фредерик Вассер: «Сайнс – архитектор подъема «Феррари» в 2023-м, но приглашение Хэмилтона стало очевидным выбором»
Вассер рассказал о выборе «Феррари» между Хэмилтоном и Сайнсом.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал решение расстаться с Карлосом Сайнсом ради приглашения Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Я испытываю огромное уважение к Карлосу. Я прекрасно знаю о том, что он сделал для нас в прошлом году. Он стал архитектором нашего подъема после летнего перерыва [в 2023 году]. Он принес нам победу в Сингапуре и подиум в Монце.
Но для команды приглашение Льюиса стало очевидным выбором по массе причин. Мне пришлось принять решение, и решение оказалось суровым [для Сайнса]. Мы закрыли обсуждение, сказав: «Что есть, то есть. Надо атаковать до последнего поворота последнего круга и провести мегауспешный сезон», – отметил менеджер перед Гран-при Эмилии-Романьи.
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