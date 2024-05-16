Тото Вольфф: «Этап в Имоле мы привезем несколько новинок – надеемся, они подтолкнут команду в правильном направлении»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Вольфф оценил текущее положение «Мерседеса» в чемпионате.

Исполнительный директор команды считает, что после трудного старта сезона «Мерседес» начинает постепенно выправлять ситуацию.

При этом Вольфф отметил, что быстро добиться прогресса у команды не получится.

«Первые шесть гонок вышли для нас непростыми, однако теперь мы совершенно четко понимаем, в каких областях нам нужно прибавлять и команда наметила четкий путь для решения данной задачи.

Должно пройти еще несколько гонок, прежде чем мы увидим плоды этой работы, но вся наша команда усердно трудится для того, чтобы это случилось как можно быстрее.

Тем временем, мы будем стремиться выжать максимум из текущих возможностей болида. На этап в Имоле мы привезем несколько новинок, которые, как мы надеемся, подтолкнут команду в правильном направлении», – рассказал Вольфф.

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3 комментария
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тотондрий не свисти, нам преподобный уже дал расклады до конца регламента по корытседесу, дальше посмотрим
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Ответ Scorpio
тотондрий не свисти, нам преподобный уже дал расклады до конца регламента по корытседесу, дальше посмотрим
Думаю и в этом треде повторит прогнозы свои, а также ритуально погоняет Тотондия шваброй.
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вы уже третий год понимаете, но никак не поймёте....
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