Тото Вольфф: «Этап в Имоле мы привезем несколько новинок – надеемся, они подтолкнут команду в правильном направлении»

Вольфф оценил текущее положение « » в чемпионате.

Исполнительный директор команды считает, что после трудного старта сезона «Мерседес» начинает постепенно выправлять ситуацию.

При этом Вольфф отметил, что быстро добиться прогресса у команды не получится.

«Первые шесть гонок вышли для нас непростыми, однако теперь мы совершенно четко понимаем, в каких областях нам нужно прибавлять и команда наметила четкий путь для решения данной задачи.

Должно пройти еще несколько гонок, прежде чем мы увидим плоды этой работы, но вся наша команда усердно трудится для того, чтобы это случилось как можно быстрее.

Тем временем, мы будем стремиться выжать максимум из текущих возможностей болида. На этап в Имоле мы привезем несколько новинок, которые, как мы надеемся, подтолкнут команду в правильном направлении», – рассказал .

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